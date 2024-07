El dardo de Simone Biles a una excompañera que la criticó tras ganar una medalla olímpica

Simone Biles ha dado una importante lección a todos aquellos que nunca confiaron en ella por haberse dado un descanso.

La atleta estadounidense tenía el viento a favor para convertirse en la deportista con más medallas de oro de la historia, sin embargo, se vio obligada a retirarse de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por salud mental: "Venir a los JJOO y ser la estrella principal no es una tarea fácil. Creo que la salud mental prevalece más en los deportes. Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos", dijo públicamente.

Cuatro años después, la joven de 27 años ha regresado con más fuerza que nunca en París y ya se ha llevado su primera medalla de oro. Como no podía ser de otra forma, ha querido acordarse de las personas que no creían que fuera a ser capaz de hacerlo, como la gimnasta estadounidense MyKayla Skinner.

La deportista, nacida en Arizona, compitió contra Simone en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Nanning (China) en 2014, quedando por detrás de ella. También participó en los JJOO de Tokio y se llevó la medalla de plata en salto, pero no fue seleccionada para participar en estos.

MyKayla Skinner | Getty

Tras esto, MyKayla fue muy dura con la elección de gimnastas que se había hecho, acusándolas de "no trabajar duro": "Excepto Simone, siento que el talento y la profundidad ya no son los que solían ser. Quiero decir, obviamente, que las niñas no trabajan tan duro. Las niñas simplemente no tienen la ética de trabajo".

Con esto, se refería a las integrantes de este equipo: Jade Carey (24 años), Jordan Chiles (23), Suni Lee (21) y Hezly Rivera (16).

Simone Biles llevaba mucho tiempo esperando poder defender a sus compañeras y lo ha hecho con un dardo a través de Instagram al compartir una imagen junto a ellas. "Falta de talento, vagas, campeonas olímpicas", decía el texto que la acompañaba.

Una clara referencia a lo que dijo su excompañera.