Snoop Dogg, detenido en Suecia por un supuesto consumo de estupefacientes

Snoop Dogg ha sido detenido en Suecia por un supuesto consumo de drogas. El famoso rapero se encontraba allí por un concierto que tenía previsto, pero el espectáculo tuvo que ser aplazado. La policía detuvo al rapero cuando iba de copiloto en un coche, según las fuentes oficiales, el motivo fue el consumo de estupefacientes. Snoop Dogg fue trasladado a una comisaria donde fue interrogado. El rapero ha expresado su enfado, ya que cuando salió de la comisaria aseguró una y otra vez que la detención se había debido a una discriminación.

"Yo no hice nada. Todo lo que hice fue venir a este país a dar un concierto, y ahora tengo que ir a la estación de policía para nada", éstas son las declaraciones que el rapero ha dado mediante las redes sociales. Aún no se sabe si es culpable o no, ya que la policía no tendrá los resultados hasta dentro de dos semanas.

Aunque éste no es el primer problema al que se enfreta el músico por tema de drogas. Snoop Dogg fue condenado en 2007 a una pena de prisión, que pudo evitar con la condicional, por tráfico de marihuana y posesión ilegal de armas. ¿Inocente o culpable?