Snoop Dogg lanza su propia marca de cigarrillos

El polémico Snoop Dogg se ha asociado con la marca Executive Branch para comercializar su propia marca de puros: Executive Branch cigarrillos. Que haya elegido Executive Branch no ha sido casual, el rapero escogió esta marca después de haber viajado por todo el mundo y haber probado diferentes tipos de tabaco: "A lo largo de mi carrera he tenido la suerte de viajar por el mundo y de probar diferentes tipos de tabaco. Durante mis viajes por Sudamérica y el Caribe tuve la suerte de conocer Executive Branch y me quedé tan impresionado por su compromiso con la calidad, muy superior a otras, que sabía que tenía que traerla a Estados Unidos para que todos los fans la disfrutasen".

Y como todo lo hace a lo grande, la presentación de su propia marca de cigarrilos no iba a ser menos. El rapero aprovechará su participación en el famoso festival californiano Coachella 2012, en el que actuará dos fines de semana seguidos junto a Dr. Dre, para hacer la presentación oficial.

Recientemente Snoop Dogg fue arrestado en Texas por posesión de marihuana, aunque el rapero tiene una prescripción para su consumo en California, en Texas existe una política de tolerancia cero para el cannabis. Así que en el caso de que finalmente lo declaren culpable, Snoop Dogg podría enfrentarse hasta a seis meses de cárcel.

A continuación puedes ver el anuncio del rapero anunciando su marca de tabaco: