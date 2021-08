"No somos de esa gentuza": Fran Rivera estalla ante las amenazas de muerte por llevar a su hijo a los toros

Las tradiciones familiares son parte de lo que somos y muchos optan por pasarlas de generación en generación desde bien pequeño. Por ello, este pasado viernes, el torero Fran Rivera compartía en sus redes una foto junto al más pequeño de sus hijos, Curro, en una corrida de toros.

"Qué orgullo poder enseñarle a mi hijo nuestro arte, nuestras tradiciones", escribía el diestro acompañando a la tierna imagen, donde el menor veía el espectáculo desde los hombros de su padre.

Las críticas no tardaban en llegar, especialmente desde el sector de los defensores de los animales, que se lanzaban a atacar al diestro por continuar con esta "sanguinaria tradición".

Sin embargo, nada hacía presagiar que esta emotiva imagen acabaría convirtiéndose en el centro de amenazas de muerte hacia el torero. Así lo ha denunciado Fran Rivera a través de sus redes sociales, donde ha exhibido el acoso que ha sufrido durante las últimas horas.

A través de una captura de pantalla, el colaborador de televisión ha querido mostrar los comentarios de uno de estos internautas donde le deseaba la muerte por haber llevado a su hijo Francisco a los toros.

"Si es por tradición, acabarás como tu padre y tu hijo viéndote. Tradiciones, nunca se pierdan", escribía este usuario en un desafortunado mensaje haciendo referencia a la muerte de Francisco Rivera 'Paquirri', padre del torero.

Fran Rivera responde a las amenazas de muerte

Por ello, el matador no ha dudado en compartir para todos sus seguidores junto a un tajante mensaje para responder a las amenazas que ha recibido: "Esta es la moralidad, la humanidad, el respeto de gente con el alma negra. Desear mi muerte y que mi hijo lo vea… ¡¡Te has lucido!!! Eso es lo que eres... ¿estos son los que aman los animales ¿Estos son los que respetan? ¿Libertad?".

El madrileño no se ha contenido y también ha calificado de "gentuza" a aquellos que critican a los que no "piensan igual": "Estos son los que no soportan que se piense diferente. Gracias a Dios no somos de esa gentuza que desea la muerte a nadie".

