Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers fueron los encargados de poner música al intermedio de la Super Bowl de este año. El espectáculo empezó con un coro de niños interpretando Billionaire que dio paso a Bruno Mars y a su banda que ofrecieron un mini concierto al que se les unió Red Hot Chili Peppers para interpretar el cásico Give it away.

CANTARON JUNTOS 'GIVE IT AWAY'

Anoche tuvo lugar por fin una de las citas más esperadas para los amantes del deporte. Pero no sólo se trata de un evento deportivo, sino de todo un símbolo para la cultura popular estadounidense. Uno de los espectáculos con mayor audiencia y mayor repercusión social. Anoche tuvo lugar la XLVIII edición del Super Bowl.

Broncos de Denver y los Halcones Marinos de Seattle fueron los dos equipos de fútbol americano que se vieron las caras. Sólo uno podía alzarse como ganador, y fueron los Seahawks de Seattle quienes conquistaron su primer título del Super Bowl al vapulear 43-8 al equipo rival.

Pero si el Super Bowl se ha convertido en el gran espectáculo que es no sólo ha sido gracias al deporte. El descanso supone toda una fiesta para los asistentes y los espectadores que desde su sofá disfrutan del buen fútbol americano y de la buena música.

Este año la gran estrella era Bruno Mars. Sucesor de grandes artistas como Madonna o Christina Aguilera, tenía bien alto el listón, aunque ha sabido estar a la altura, conquistando el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La presentación de medio tiempo inició con un coro de niños cantando el tema Billionaire del popular cantante, quien después apareció y sorprendió al público tocando un solo de batería para luego dar inicio a Locked Out of Heaven.

Treasure y Runaway Run fueron las siguientes canciones que interpretó el artista, donde imitó algunos pasos del gran Michael Jackson.

Pero el momento cumbre llegó cuando Mars cantó Give It Away, tema de la banda Red Hot Chili Peppers, quienes aparecieron en el escenario dando la gran sorpresa, sin camiseta, a pesar del frío, y rockearon junto a Bruno. Todo un espectáculo con el que el público vibró y se dejo la voz.

Y para terminar, Bruno Mars interpretó su romántico tema Just The Way You Are dando por finalizado el descanso.

GRAN ESCAPARATE PUBLICITARIO

El Super Bowl se trata además de una gran oportunidad publicitaria. Anunciarse durante el evento supone un gran despliegue de dinero, hasta 4 millones de dólares se ha llegado a pagar este año por una inserción publicitaria de 30 segundos, pero se trata del espacio con más audiencia de la televisión americana y mundial, por eso muchos son los que guardan la gran sorpresa para este día.

Así, hemos podido descubrir el nuevo trabajo del grupo U2, quien presentaba su nuevo single, Invisible. Pero sin duda, el que más expectación ha levantado a sido David Beckham, ya que por fin llegaba el momento de pedir a los internautas si querían ver al jugador de fútbol vestido o desnudo.

A pesar de la polémica, Scarlett Johansson ha sido protagonista con SodaStream, un anuncio donde se disculpa con Coca Cola y Pepsi por haber encontrado un refresco que es muchísimo mejor. Aunque Coca Cola también ha hecho aparición, como cada año volcándose en el deporte y la superación, sin dejar de lado el toque de humor.