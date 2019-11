Tamara Gorro cuenta entre lágrimas un doloroso problema de salud

Este fin de semana Tamara Gorro organizó para su chico Ezequiel Garay una fiesta de cumpleaños de lo más flowerpower, al más puro estilo años 60, donde los amigos cercanos y la familia pudieron brindar y pasárselo en grande.

Sin embargo, cuando la fiesta ya había terminado, Tamara Gorro comenzó a compartir con su familia virtual las molestias que tenía en el dedo anular. "Tiene como pus... No me regañéis, que ya voy al hospital", decía en sus stories de Instagram.

Al salir de la consulta Tamara quiso poner al tanto a sus followers de la situación. "No sabéis la llorera que he tenido. Me han apretado un poco y he visto las estrellas", contaba antes de asegurar que hasta ha sufrido un pequeño mareo del dolor. "Ya no sé qué mierda tengo aquí en el dedo".

Aun así, a pesar del tratamiento, la infección del dedo no mejoraba. "Estoy desesperada de verdad; no sé qué hacer… Y ahora nada, antibiótico. Me encuentro muy mal hoy, mañana volveré. Os mando esto porque estáis súper preocupados", contaba.

El dedo de Tamara Gorro / Instagram Tamara Gorro

"Y por tercera vez, un nuevo antibiótico. Espero poder tolerarlo, porque ya estoy desesperada… El dolor ya se está bajando a la mano, y cada vez es más fuerte. Gracias por todos los mensajes familia virtual. ¡Os quiero con locura!", contaba el domingo a última hora.

Este lunes Tamara Gorro volvía a actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud, asegurando que si no mejoraba podrían abrirle el dedo. "Los antibióticos los he tolerado. He pasado una noche muy mala y tengo unas ganas de vomitar brutales", terminaba.