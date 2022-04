Tamara Gorro, operada de urgencia: el motivo por el que perdía tanto peso

Tamara Gorro ha publicado un vídeo en el que aparece en la camilla del hospital anunciando que va a someterse a una operación de urgencia. "Hola familia virtual. Lo primero, no os enfadéis conmigo, por favor. No he querido contar nada hasta ahora porque, sinceramente, me da hasta vergüenza", ha empezado explicando en el vídeo lamentando que cada día le pase algo.

La influencer ha confesado que se los médicos le acababan de dar la noticia y que en breve la iban a bajar al quirófano. "Sabéis que llevo con problemas digestivos desde hace muchísimo tiempo. Pero desde que estoy enferma mi pérdida de peso no ha sido solo por la enfermedad mental que tengo, sino también porque cada cosa que como la vomito", ha continuado explicando-

"Por este motivo, tras hacerle varias pruebas, los médicos han decidido quitarle la vesícula porque es "muy pequeñita y está muy engrosada", y de esta manera evitará problemas en un futuro", ha añadido, desvelando el motivo de la operación, que asegura que no llega en el mejor momento, pero "hay que pasarlo".

Por último, Gorro se ha mostrado muy optimista, confiando en que todo va a salir bien: "Os quiero, todo saldrá bien y pronto vuelvo a estar por aquí dando guerra familia virtual".