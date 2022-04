Tamara Gorro confiesa que sufrió abusos sexuales cuando tenía 12 años

Tamara Gorro ha publicado Cuando el corazón llora, su libro que le ha servido como parte de su terapia para hablar de algunas de sus experiencias personales que más le han marcado en su vida.

La influencer ha presentado el libro en un evento en el Matadero de Madrid, donde ha estado acompañada por Ezequiel Garay, de quien anunció su separación recientemente, y de otras caras conocidas como Tania Llasera, que presentó el evento, o India Martínez, que actuó en él.

En esta presentación, Tamara ha hablado abiertamente de la depresión y el trastorno de ansiedad que sufre y que le ha obligado a hacer un parón en su ajetreada agenda, pero también ha desvelado algunos episodios de su vida hasta ahora desconocidos.

Uno de los más duros, sin duda, trata de los abusos sexuales que sufrió por parte de uno de los organizadores de un campamento al que acudió cuando tenía 12 años. "Era amable, le conocíamos todos. Se acercó al lavadero en el que yo estaba apoyada y me preguntó que, como no estaba lavando ropa, si me quería ir con él a pasear al perro", ha empezado explicando.

"Yo, emocionada, le dije que sí, su perro me encantaba. Comenzamos a caminar por el campo, entre muchos árboles. No recuerdo si hablamos o no, ni de qué ni de nada. Solo tengo la imagen de lo que ocurrió después". El hombre la besó, le tocó e incluso intentó tumbarla. Afortunadamente, Tamara consiguió huir a través del bosque hasta el campamento de al lado tras golpearle la rodilla. Una vez allí explicó lo sucedido, llamaron a la Guardia Civil y su madre vino a buscarla para llevarla a casa.

Un hecho que le ha marcado de por vida y que incluso le afecta a la hora de mantener relaciones sexuales: "Me da vergüenza que me vean desnuda, si puedo evitar la luz en el sexo, mejor. La fuerza me espanta, y no tener siempre una salida, también".