C. Tangana, atrapado en México, reflexiona sobre el coronavirus mientras intenta volver a España

C. Tangana en el vídeo de '5 Stars' / Youtube / C. tangana

C. Tangana, que se encontraba de gira por Latinoamérica cuando estalló la pandemia del COVID-19, narra en su documental 'Vuelve a Casa' la odisea que él y su equipo han vivido para poder regresar a España.

El cantante cuenta que antes de que "empezase el apocalipsis" tenía un viaje planeado por "Miami, Cuba, México, República Dominicana, Canadá, Chile y de ahí, vuelta a Madrid", pero evidentemente sus planes se fueron al traste cuando medio mundo cerró fronteras para protegerse de los contagios masivos.

Ahí empezó la gran aventura de Puchito, un viaje de regreso a casa que ahora comparte en un documental en formato vertical para Instagram TV. En la primera entrega reconoce que el coronavirus le "pilló en bragas".

"A estas alturas del viaje, y con todo el panikeo que hay en Madrid con esto, que tengamos que pasar por un aeropuertos que no ha restringido ninguno de sus vuelos y que tengamos que pasar una noche en D.F cuando allí no se sabe cómo esta la situación, pues muy tranquilitos no no tiene, la verdad".

La idea era pasar una noche en México D. F y de ahí volar a Madrid directamente. "Hoy hemos aterrizado en Ciudad de México, la idea era coger un vuelo de vuelta a casa, pero ese vuelo, no va a salir".

Así, entendemos que C.Tangana estuvo confinado en México esperando una solución para volver a España. "Antes de llegar a aquí, os voy a ir contando poco a poco como ha sido la historia". Ahí termina la 'Parte 1' del documental 'Vuelve a Casa'.