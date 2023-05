C. Tangana se suma a 'La Velada del Año 3' de Ibai Llanos

C. Tangana // Getty

¡Notición! Ibai Llanos ha confirmado que C. Tangana formará parte de La Velada del Año 3 , aunque no ha aclarado cuál será su papel en este evento.

Ibai Llanos ha conseguido que el boxeo sea uno de los deportes que más interesan a los españoles gracias a La Velada del Año, un evento en el que varias celebridades se enfrentan hasta que uno de ellos se alza como vencedor.

Aunque no hay solo lucha, sino que está acompañado de música y espectáculo. En esta ocasión, el streamer vasco ha confirmado que C. Tangana será uno de los asistentes, aunque no ha detallado cuál será su papel concreto.

"Estará presente. No te puedo decir de qué manera o cómo. Lo descubrirás dentro de poco", ha reconocido durante un directo.

Las teorías sostienen que será uno de los cantantes que amenizarán la velada entre combate y combate, pero por ahora solo son hipótesis. Será este 4 de mayo cuando Ibai revele el nombre de todos los artistas que actuarán.

Quién competirá en 'La Velada del Año 3'

Hace varios meses, Ibai Llanos compartió con sus fans quiénes serían los luchadores que se verían las caras en el evento del próximo 1 de julio de 2023 en Madrid. Estos son todos los nombres:



Ampeter y Papi Gavi

Rivers y La Rivers

Luzu y Fernanfloo

Shelao y Viruzz

Amouranth y Mayichi

Coscu y Germán Garmendia

¿Quieres saber el nombre de los artistas de La Velada del Año 3? Estate atento a las redes sociales del streamer vasco porque los anunciará en breves. ¿Quién te gustaría que se sumara a este acto?