Taylor Swift actuará en fin de año para dar la bienvenida al 2015 en el Times Square de Nueva York

"Este año vamos a celebrar como si fuese 1989. Mi amiga Taylor Swift vendrá a Times Square para despedir el 2014", escribió el presentador Ryan Secreast en su cuenta de Twitter confirmando así la noticia.

La cantante se encuentra en su mejor momento profesional. Estrenó su álbum 1989 este lunes y ahora sabemos que actuará junto a otros artistas aún por confirmar en el show de televisión Dick Clark's New Year's Rockin Eve, el evento anual que marca el fin de un año y da la bienvenida a otro en Estados Unidos, que conduce Seacrest y que es todo un evento televisivo y social.

This new year's we're partying like it's 1989...my friend @TaylorSwift13 is coming to Times Square for @OfficialNYRE! pic.twitter.com/R4Sknnyz86