Taylor Swift anuncia un segundo concierto en el Santiago Bernabéu: esta es la nueva fecha

Casi ocho meses después de arrasar y vender las 52.000 entradas en menos de 10 minutos para su show en el Santiago Bernabéu, la artista ha confirmado que volverá a pisar el suelo madridista una vez más. En los últimos días, eran varios los medios que apuntaban que el Real Madrid estaba intentando que LaLiga adelantara varios partidos y dejar libre el estadio para un segundo encuentro de la de Pensilvania con sus fans españoles.

El enfado swiftie era evidente: España era el único país de Europa en el que Taylor iba a dar un único concierto. ¿Cuál era el motivo? Se ha publicado que ella sí estaba interesada en añadir una nueva fecha para The Eras Tour, sin embargo, necesitaba tres días para montar su colosal escenario, lo que impedía celebrar partidos de fútbol ya programados.

El segundo concierto será el 29 de mayo

El primer show, el 30 de mayo, agotó las entradas en pocos minutos.

Era imposible dar un segundo show el 31 de mayo, ya que el 2 de junio actúa en Lyon (Francia), así que la única alternativa era una fecha previa. El problema que se presentaba bajo estas circunstancias es que el fin de semana del 25 y 26 de mayo tiene lugar la jornada 38 de LaLiga y el mismo domingo 26 se jugaba en el Bernabéu el Real Madrid-Betis.

El equipo de Florentino Pérez habría solicitado a LaLiga adelantar al sábado todos los partidos que requirieran jugarse en horario unificado y el organismo dirigido por Javier Tebas ha dado el visto bueno al cambio. No era la primera vez que se tomaba una decisión similar. Ya se hizo con los conciertos de Guns and Roses y The Rolling Stone en el Wanda Metropolitano el año pasado.

El nuevo concierto de Taylor Swift en Madrid permitirá a muchos fans ver a la artista en directo, después de quedarse sin entradas para el show del 30 de mayo. Una nueva oportunidad que llega tras la cancelación del Mad Cool 2020 por el coronavirus, donde ella era cabeza de cartel.

La única vez que la intérprete de Cruel Summer ha actuado en España fue en 2011, como parte de su gira Speak Now.

Tras arrasar en Estados Unidos, América Latina, Australia y Asia, llega el turno de Europa y finalmente Taylor Swift dará dos conciertos en nuestro país.