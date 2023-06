Así fue el primer y hasta ahora único concierto de Taylor Swift en España

Taylor Swift dará un único concierto en España dentro de su gira The Eras Tour.

La cantante actuará el próximo 30 de mayo de 2024 en el nuevo Estadio Santiago Bernabeu, que actualmente se encuentra en proceso de reformas. El recinto madrileño tendrá capacidad para cerca de 85.000 personas, pero se espera que la demanda de entradas supere esa cifra. En las redes sociales el ambiente está muy caldeado ante la adquisición -y el precio- de los tickets, que salen a la venta el próximo 13 de julio. Iba a ser la superestrella del Mad Cool 2020, festival cancelado por la pandemia.

La artista de Pennylvania no pisa España para actuar desde el año 2011, cuando se subió al escenario del Palacio de los Deportes de Madrid para presentar su tercer disco de estudio.

Fue un 19 de marzo, cinco meses después de que Speak Now se pusiera a la venta. A día de hoy, es uno de los LPs más exitosos de la artista y el próximo que publicará reeditado (Taylor's version), dando un paso más en la recuperación de los derechos de sus propias canciones. Taylor ha regrabado los discos cuyos masters pertenecen a su exmager, Scooter Braun.

4.000 personas y sin agotar entradas

"Mi español no es muy bueno, pero me encanta Madrid", dijo la cantante -según recuerda una reseña de La Información- ante los 4.000 fans que se habían congregado para ver a su ídolo. No colgó el cartel de entradas agotadas pero el show, de hora y media de duración, encandiló a todos los testigos, la mayoría adolescentes con gritos ensordecedores.

Los precios de las entradas en 2011 iban desde los 35 a los 60 euros, con la posibilidad de un pase VIP a 175 euros.

La Taylor de 2011 no es la misma de ahora. Se ha convertido en mucho más que un icono de pop. Ha sido vilipendiada por la industria pero ha renacido para luego cantar sobre esta evolución forzada en Reputation, su disco de la venganza. Enfrentarse a personalidades tan poderosas como Kanye West y el clan Kardashian la han elevado al estatus de superheroína.

En The Eras Tour, la gira donde repasa todas sus eras, no faltarán los temas que ya cantó en Madrid hace ahora 12 años: Enchanted, Story of Us, Back to December, Better than revenge o Speak Now.

Taylor Swift terminó el show con un vestido blanco de princesa de cuento, uno de los estilismos más icónicos de sus primeros años de carrera, para cantar Enchanted, Long Live y la canción que le dio la fama internacional y la puso en el mapa de la música pop tras darse a conocer como la chica del "country edulcorado", Love Story.

No se descarta la posibilidad de que la cantante añada alguna fecha más en Madrid ante la masiva demanda de entradas. Los fans españoles de Taylor Swift se muerden las uñas de los nervios.