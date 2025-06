Todo sobre la cita de Selena Gomez y Taylor Swift: dónde cenaron y qué celebraban

Taylor Swift y Selena Gomez guardan y cuidan su amistad como si fuera un tesoro.

Las cantantes, que conectaron cuando en 2008 ambas salían con los Jonas Brothers —Taylor con Joe y Selena con Nick—, llevan años regalando a sus fans momentos de amistad realmente tiernos. Guiños en entregas de premios, apoyo mutuo en redes sociales, cumpleaños juntas, abrazos ante las cámaras... Así, este sábado por la noche la red se ha llenado de imágenes que muestran a las artistas cumpliendo con una de sus habituales quedadas de amigas. Esta vez en Nueva York.

Así es el Monkey Bar, su refugio gastronómico

La cena de Taylor y Selena tuvo lugar en el emblemático Monkey Bar de Nueva York, un restaurante fundado en 1936 que destaca por su ambiente clásico y sofisticado. Entre sus especialidades destaca el pastel de trufa con parmesano (Truffle Monkey Bread), los espaguetis de langosta (Lobster Spaghetti) y los cócteles como el Expresso Martini o el Monkey Bar Martini, elaborado con ginebra Ki No Bi y vermut seco Dolin. Los precios van desde los 30 hasta los 200 dólares.

Aunque no se sabe a ciencia cierta cuál fue su petición y de qué charlaron realmente, los comentarios en redes sociales ponen contexto y dejan claro que Taylor siempre se sorprende de los chismes de Selena. Ni una quedada sin un buen cotilleo.

Lo que sí está claro es que tanto Taylor como Selena atraviesan uno de los mejores momentos de su vida personal y laboral.

En el terreno amoroso, Selena está comprometida con Benny Blanco y a Taylor se la ve radiante al lado de Travis Kelce. En el trabajo, Selena triunfa como actriz y con su recién estrenado disco I Said I Love You First, y la de Pensilvania acaba de dar una noticia histórica. Después de seis años de paciencia, espera y desilusiones, Taylor Swift ha recuperado los derechos de todas sus canciones.

En una carta abierta a sus fans, la cantante daba los detalles y agradecía a sus seguidores el apoyo continuo a las regrabaciones y cada paso que daba en esta batalla con Big Machine Records y Scooter Braun.