Taylor Swift y Sophie Turner, exparejas de Joe Jonas, de cena juntas en Nueva York

Nuevo capítulo en el culebrón de la ruptura de Sophie Turner y Joe Jonas. La pareja, que comenzó a salir en 2016 y se casó por partida doble en 2019, ha creado un relato sobre los motivos de su separación radicalemente opuesto. El entorno del cantante alegaba diferencias en el estilo y vida y los allegados a la actriz de Juego de Tronos a puntaban a una crisis tras el segundo postparto de Sophie.

Sea como sea, la pareja ha puesto fin a su relación después de cuatro años de matrimonio y con dos hijas en común.

No es ningún secreto que ambos tenían muy buena relación con Taylor Swift. La cantante de Pensilvania, que fue pareja de Joe durante un par de meses en 2008, siempre ha acogido a la pareja con los brazos abiertos e incluso fueron a ver uno de sus últimos conciertos del Eras Tour. A Joe le dedicó temas comoMr Perfectly Fine y You All Over Me. El amor se rompió cuando el Jonas Brother cortó con la cantante a través de una llamada telefónica que duró 25 segundos.

Un trío amistoso que siempre ha llamado la atención de los fans y los medios y que parece que ahora está a punto de resquebrajarse.

En una ruptura siempre hay dos versiones y Taylor podría haberse posicionado a favor de Sophie Turner. Las dos jóvenes han sido vistas muy sonrientes y cogidas del brazo durante un paseo en Nueva York.

Una sesión de confidencias que terminó con una cena exquisita en Via Carota, una de las tratorias italianas más destacadas de la ciudad.

Las fotos han causado sensación en las redes. ¿Estamos ante la venganza de las exs?