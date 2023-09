Las canciones que ya puedes escuchar de 'Reputation (Taylor's Version)', el próximo disco de Taylor Swift

Taylor Swift es muy inteligente... y sus fans mucho más. La cantante nos tiene acostumbrados a ir dando pequeñas pistas -easter eggs- para anticipar sus grandes anuncios, como sucedió cuando revelóel estreno de 1989 (Taylor's Version).

Semanas antes, fue colocando mensajes con la palabra '1989 TV' en videoclips y utilizando vestidos azules en muchos conciertos y galas. No falló, en su último concierto de Los Ángeles dio la noticia de que lanzaría el disco el 27 de octubre.

Y ahora llega la gran pregunta: cuándo estrenará Reputation TV.

Se trata de uno de los discos más queridos y deseados por los swifties. Un cambio de era en la que se apropió de la serpiente, el animal con el que la comparaban, y cantó a los cuatro vientos sobre lo cansada que estaba de las críticas recibidas.

La estrella de Pensilvania ya ha soltado algunas pistas que los fans más inteligentes han pescado a la primera. Los repasamos:

El registro comercial de 'Reputation TV'

El pasado 2 de agosto, los medios de comunicación revelaron que la artista ya había registrado las marcas comerciales de los tres discos que le quedaban por regrabar -1989, Reputation y Taylor Swift- y en varias ocasiones se la había entrar en el estudio de música en Nueva York.

Sabiendo que el próximo álbum que verá la luz es 1989, no es extraño pensar que el siguiente sería Reputation.

El avance de 'Delicate TV'

Pocos días después, salió a la luz la primera canción 'Taylor's Version' de este disco. Concretamente era Delicate y se utilizó para la banda sonora de la serie The Summer I Turned Pretty.

Solo sonaron unos pocos segundos, pero quedó en evidencia que el álbum ya está regrabado (o al menos un parte de él).

Su look en los MTV VMAs 2023

Taylor fue la estrella de la reciente gala de los Premios MTV VMAs. Se hizo con nueve estatuillas, convirtiéndose en la artista más galardonada. El detalle que más impresionó a sus seguidores fue el look que escogió: un vestido negro -el color de Reputation-, el pelo recogido y varios collares.

¿Se trata de un guiño al videoclip de Look What you made me do? Puede ser.

Los outfits negros de Taylor Swift

La estadounidense ha asociado sus discos a colores, una forma inteligente de poder mandar guiños. La hemos visto en los últimos días vistiendo azul y negro -los tonos de 1989 y Reputation- y sabemos que quiere decir.

Se encuentra en plena promoción del primero y posiblemente adelantando que en breves anuncia el segundo.

Así suena 'Look what you made me do TV'

Y seguimos escuchando canciones regrabadas de Taylor.

Los créditos iniciales de la serie Wilderness utilizan la canción Look what you made me do TV y, en este caso, podemos escuchar un minuto entero del tema.

Taylor Alison Swift, sabemos lo que nos estás queriendo decir y estamos pendientes de que hagas la gran noticia.

Habrá que empezar a hacer las primeras apuestas sobre la fecha de lanzamiento.