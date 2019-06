La técnica de Anna Simon para que sus perros no sufran con los petardos

Llegan las Fallas de Valencia y con ellas la preocupación de muchas personas que tienen perros a su cargo. El ruido de los petardos asusta mucho a los animales, que pueden sufrir episodios de ansiedad o miedo descontrolado.

Con el verano, muchos pueblos celebran sus fiestas a golpe de fuegos artificiales y bombas, unas explosiones demasiado que los perros no soportan. Así, son muchos los que se trasladan a zonas alejadas para que sus animales no sufran el ruido y los estruendos. Sin embargo, los que no pueden marcharse y evitar así el mal trago, se las ingenian con trucos para que sus perros se sientan protegidos y no sufran.

Una de estas ingeniosas personas ha sido Anna Simon, que decidió construir una especie de fuerte para que sus mascotas se sintieran a salvo. Sillas, cojines, toallas... Todo es poco para proteger a los más indefensos. "Fuerte anti-petardos", escribió la presentadora junto a una foto de uno de sus perros resguardado en su cobijo.

Además, la presentadora se llevó a sus perros a un Aquapark especial para mascotas... ¡Y parece que se lo pasaron pipa!