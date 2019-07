Tensión entre la madre de Chenoa y Cepeda

"De hecho, hace un rato, he visto a la madre de uno de ‘OT’ llamarme niñato", rapea Cepeda en su recién estrenado tema 'Desahogo'.

Muchos se preguntaban a quién se refería el gallego en ese verso, y las redes sociales lo han desvelado. De hecho, Twitter fue el origen de todo.

Todo comenzó cuando se viralizó un vídeo del cantante leyendo en voz alta una carta de una de sus fans durante una firma de discos. Las imágenes crearon controversia, y la madre de Chenoa, muy activa en redes, no dudó en dar su opinión al respecto. La mujer calificó a Cepeda de "niñato".

"A los fans no se les debe tratar mal ni de broma", "las cartas son privadas" o "no me gusta la manera de relacionarse con los fans que tiene Cepeda, ¿está claro?", fueron algunos de los mensajes que Patricia Falomir escribió sobre el cantante.

El tuit de la madre de Chenoa / Twitter

Lo que probablemente no esperaba la madre de Chenoa es que el cantante, tras enterarse de la polémica, decidiese dedicarle un verso en su nuevo tema 'Desahogo'. "De hecho, hace un rato, he visto a la madre de uno de ‘OT’ llamarme niñato", canta.