El terrorífico nuevo disfraz de Demi Lovato para Halloween

Aunque todavía quedan unos días para la noche de Halloween, los celebrities ya han comenzado con sus extravagantes fiestas, para las que no escatiman en gastos: mucha decoración, dulces, calabazadas y unos disfraces con todo lujo de detalles.

Así, Demi Lovato, que hace unos días era noticia tras bautizarse en el Río Jordán como método de "renovación" tras la sobredosis que casi le cuesta la vida, ha acudido ya a dos fiestas de Halloween en las que ha demostrado lo mucho que le gusta disfrazarse.

Para la última 'party' a la que ha sido invitada, la intérprete de 'Sorry Not Sorry' eligió transformarse en el Pennywise, el terrofíco payaso creado por el escritor Stephen King para su novela de terror 'It'. Mismo vestuario, mismo maquillaje... ¡Mismo mal rollo!

Este fin de semana Demi Lovato también nos enseñaba su disfraz de María Antonieta para la fiesta de Halloween de Paris Hilton, para la que eligió un vestido de época con una peluca rubia y maquillaje para la ocasión. "Halloween ronda 1 ... ¡Ya os dije que no juego en Halloween! Es mi momento para brillar, el equipo glam es para morirse", escribía la cantante.