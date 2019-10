Demi Lovato se bautiza en el río Jordán: "El mismo lugar donde Jesús fue bautizado, me siento renovada"

Bullying en la infancia, bulimia en la adolescencia, episodios de bipolaridad y los problemas con las drogas que le provocaron una grave sobredosis el verano pasado. Demi Lovato lucha en su día a día para recuperarse y conseguir superar todos los problemas psicológicos que ha arrastrado durante sus años encima de los escenarios.

La cantante inició después de su ingreso un proceso de desintoxicación y recuperación personal que todavía no ha finalizado. Aceptarse a sí misma es uno de los primeros pasos que ha dado y así lo ha compartido en Instagram, donde hace poco publicó unas fotos suyas donde no escondía ni curvas ni celulitis. "Es muuuy cansada de avergonzarme de mi cuerpo, editándolo (sí, las otras fotos en bikini fueron editadas, y odio haberlo hecho, pero es la verdad) para que otras personas piensen que soy el ideal de la belleza. Pero yo no soy así. Esto es lo que soy", escribía.

Así, la artista ha vuelto a compartir con sus fans el último avance en cuanto a crecimiento y realización personal. La cantante viajó hasta Israel para "visitar los lugares sobre los que he leído en la Biblia" y se sumergió de lleno en la cultura cristiana y la conexión con Dios. Tanto es así, que la cantante recibió el bautismo en el Río Jordán.

"Soy una cantante americana. Me crié como cristiana y tengo raíces judías. Cuando me ofrecieron la increíble oportunidad de visitar los lugares sobre los que he leído en la Biblia desde pequeña, dije que sí. Hay algo absolutamente mágico sobre Israel. Nunca he sentido un sentido de espiritualidad o conexión con Dios... Algo que he echado de menos durante unos años", explicaba en sus redes.

"La espiritualidad es tan importante para mí... Ser bautizada en el río Jordán, el mismo lugar donde Jesús fue bautizado... Nunca antes me he sentido tan renovada en mi vida. Este es un viaje que ha sido muy importante para mi evolución personal, mi corazón y mi alma. Estoy muy agradecida por todos los recuerdos que he creado y por la oportunidad de llenar de nuevo el vacío de un Dios que he tenido en mi corazón. Gracias por acogerme, Israel", finalizaba.