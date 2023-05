The Weeknd explica que canceló un concierto porque disoció con su personaje en 'The Idol', que no sabe cantar

El pasado mes de septiembre The Weeknd se vio obligado a cancelar su show en el SoFi Stadium de Los Angeles. Solo pudo interpretar tres canciones antes de quedarse "sin voz".

Esa fue la explicación que dio a sus fans, a los que pocos días facilitó incluso un esperanzador diagnóstico médico. Sus cuerdas vocales estaban en perfecto estado y se trataba de una dificultad puntual, así que los próximos conciertos de su gira After Hours Til Dawn Tour no sufrirían cancelaciones.

Ahora, con motivo de la promoción y el inminente estreno de la serie The Idol -proyectada en el Festival de Cannes- que el cantante protagoniza junto a Lily Rose Depp, el artista ha ido más allá en lo que sucedió aquella noche que por primera vez olvidó cómo cantar.

En una entrevista con W Magazine, Abel Tesfaye -nombre real de The Weeknd- aseguró que compaginar ambos proyectos, la música y la interpretación, supuso un caos mental. "Fue difícil pasar de una cabeza a otra", apuntó antes de mostrar su asombro por su pérdida de voz. "Después del concierto, perdí la voz. Ninguna voz salió en absoluto. Eso nunca había sucedido antes", aseguraba.

Tesfaye continuó: "Mi teoría es que olvidé cómo cantar porque estaba interpretando a Tedros, un personaje que no sabe cantar. Puede que esté profundizando demasiado en esto, pero fue aterrador. Como The Weeknd, nunca me he saltado un concierto. He actuado con gripe. Moriré en el escenario. Pero había algo muy complicado en mi mente en ese momento".

Según se interpreta tras su testimonio, The Weeknd sufrió un proceso de disociación que le impidió distinguir entre su alter ego como cantante como su personaje en The Idol. Es importante recordar que para el artista su propuesta profesional forma parte de una personalidad poco relacionada con su vida personal. Tanto es así que hace poco aseguró que quería "matar a The Weeknd" para seguir con su carrera artística como Abel Tesfaye.

Co-creada por Sam Levinson (de Euphoria), la serie The Idol sigue a Tedros, un "gurú de la autoayuda y líder de un culto moderno (interpretado por Tesfaye)" que "entra en una relación complicada con una estrella pop en ascenso".La serie también está protagonizada por Lily-Rose Depp, Dan Levy, Eli Roth, Rachel Sennott y Hank Azaria.