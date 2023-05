Todo sobre la polémica de ‘The Idol’, la serie protagonizada por la hija de Johnny Depp y The Weeknd

Abel "The Weeknd" Tesfaye, Lily-Rose Depp y Sam Levinson asisten a la alfombra roja de "The Idol" durante el 76º festival anual de cine de Cannes el 22 de mayo de 2023 en Cannes, Francia. // Getty Images

"La historia de amor más sórdida de todo Hollywood". Así es como HBO, la plataforma que distribuirá el próximo 4 de junio la serie, define su ambicioso proyecto The Idol, del creador de Euphoria, Sam Levinson, y Abel "The Weeknd" Tesfaye, con el que tiene a todos los seguidores en vilo.

Tráiler oficial de 'The Idol', la nueva serie de Sam Levinson y The Weeknd.

Jocelyn -interpretada por Lily-Rose Depp, hija del también actor Johnny Depp- es una estrella emergente del pop que se adentra en las entrañas de la industria de la música de la mano de Tedros -personaje al que da vida el cantante de Save Your Tears-. Él es propietario de un popular club nocturno de Los Ángeles y, además, dirige un culto moderno.

Una serie que define, a través de la sátira, la industria musical y su versión más oscura y la historia de una relación tóxica condicionada por el abuso de poder.

Amy Seimetz abandona la dirección de la serie

El primer anuncio con lo nuevo de HBO salió en noviembre de 2021, pero la prórroga tiene un motivo.

La revista Rolling Stone hizo público el pasado abril que la premisa era que The Idol se estrenara el otoño de 2022. Pero la verdad es que ni siquiera el equipo de la serie tenía ni idea de cómo sería su versión final.

La producción ha sido un caos, plagada de retrasos y reescrituras que han postergado la grabación. “Fue, digamos, un espectáculo de mierda”, ha confesado en la revista musical uno de los trabajadores del rodaje.

El primer indicio público de que algo no iba bien se produjo el pasado abril, cuando la directora de The Girlfriend Experience y She Dies Tomorrow, Amy Seimetz, salió de la serie, con el 80% de los seis episodios terminados, según las 13 fuentes distintas con las que contaba el reportaje.

HBO confirmó la revisión creativa de The Idol y el consecuente ajuste del equipo. Fue entonces cuando se filtró la supuesta opinión del cantante y guionista, al que le parecía que la serie se había inclinado demasiado hacia una "perspectiva femenina".

Las fuentes del reportaje aseguran que el creador de Euphoria y director de la actual The Idol, Sam Levinson, descartó el enfoque de Seimetz, apagando la trama de la estrella víctima de una industria depredadora y encendiendo la historia de amor "degradante y hueca", percibida por el equipo como "ofensiva". En resumen: menos mensaje, más desnudos.

“[La serie] es una tortura porno”

Un miembro de la producción explicó a Rolling Stone: “Me inscribí para hacer una sátira oscura de la fama y el modelo de fama en el siglo XXI. Las cosas a las que sometemos a nuestro talento y estrellas, las fuerzas que ponen a las personas en el centro de atención y cómo eso puede manipularse en el mundo posterior a Trump”. Y agregaba: “Pasó de la sátira a lo que estaba satirizando”.

La producción se convirtió, según ellos, en un "ambiente tiránico y caótico en el que solo importa el morbo", describiendo la serie como una "tortura porno".

El tuit de The Weeknd

Aunque los directores definitivos, Sam Levinson y Abel Tesfaye, no respondieron a la polémica, Tesfaye publicó posteriormente un tuit con un clip de la serie en el que mencionaba al medio de la exclusiva y comentaba: "¿te molestamos?"

En la escena, el personaje de Tesfaye se burla altivo de un periodista de Rolling Stone, negándole el acceso a su estrella y acusándoles de "irrelevantes": "Rolling Stone tiene 6 millones de seguidores, probablemente la mitad sean bots. Jocelyn tiene 78 millones. ¿Qué gana ella?".

El paso de 'The Idol' por Cannes

Después de los siete minutos de ovación con los que Cannes recibió al actor Johnny Depp el pasado 17 de mayo, su hija no iba a ser distinta.

Acompañada de Sam Levinson, y Abel "The Weeknd" Tesfaye, la joven de 23 años Lily-Rose Dep ha recibido este lunes en Cannes una ovación de cinco minutos tras proyectarse los dos primeros episodios del proyecto. Los desnudos de la actriz y sus escenas masturbándose han escandalizado al festival, desatando un mar de reacciones.

Kyle Buchanan, periodista del New York Times Magazine, ha comparado en sus redes sociales la serie con una página porno.

El Festival de Cannes 2023 termina el próximo 28 de mayo.