The Weeknd comparte el diagnóstico médico tras cancelar un concierto por quedarse sin voz

El cantante canadiense The Weeknd. // Gtresonline

"Esto me está matando"

The Weeknd tiene buenas noticias para sus fans. Tras tener que suspender un concierto por quedarse sin voz, el artista canadiense ha pasado por el médico y ya tiene diagnóstico.

"El doctor dice que mi voz está bien y con descanso estaré listo para llevar el espectáculo que mis fans de Toronto están esperando. La nueva fecha de Los Ángeles saldrá pronto. MUCHAS gracias por todo el amor y la comprensión que me habéis brindado. Os quiero mucho a todos... XO", escribió este martes en Instagram.

Tiene margen para su recuperación. El concierto que se vio obligado a suspender fue el sábado 3 de septiembre y los conciertos de Toronto, los siguientes en su gira After Hours Til Dawn Tour, están previstos para los días 23 y 24 de este mes. Aún hay tiempo para la recuperación.

The Weeknd solo pudo cantar tres canciones

El sábado 3 de septiembre, The Weeknd paró su concierto en Los Angeles cuando solo llevaba tres canciones. Él mismo se encargó de decírselo a sus fans.

"Esto me está matando. No quiero para el show, pero no puedo dar el concierto que os quiero dar ahora mismo", dijo antes de asegurar a sus fans que se encargaría de que recuperasen el dinero de la entrada y de que el show fuese reprogramado.

"Quise venir aquí y disculparme personalmente y no por Twitter o Instagram. Quiero que sea que ahora no puedo darte lo que quiero darte ahora, me disculpo realmente. Los quiero mucho, chicos", explicó el cantante, que luego sí compartió un comunicado en Instagram para sus fans de todo el mundo.

Lo explicó así: "Mi voz se apagó en la primera canción y estoy desolado. La sentí irse y mi corazón se desplomó. Mis más profundas disculpas a mis fans aquí. Os prometo que te compensaré con una nueva cita".