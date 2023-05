The Weeknd quiere dejar atrás su actual nombre artístico: "Estoy preparado para cerrar ese capítulo"

The Weeknd // Getty

La historia musical de los 2010 está escrita sin duda por varios artistas como The Weeknd. Durante estos años, ha arrasado con temazos como Blinding lights, Die for you o Starboy y esto le ha permitido ganar mucho reconocimiento, así como crearse una marca fácilmente asociada a él.

Aunque parece que esto llega a su fin según ha contado a W Magazine, la revista para la que ha sido portada junto a Lily Rose-Depp. Lo han hecho para promocionar su nueva serie The Idol de la que el canadiense es director y productor.

Abel Makkonen Tesfaye ha explicado que quiere "matar a The Weeknd" después de haber vivido una "fase de catarsis". "Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd", ha detallado.

El último disco de The Weeknd

Esto no significa que quiera retirarse de la música, sino que pretende dejar atrás esta marca y crear una nueva: "Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero todavía quiero matarlo. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer".

Los fans de The Weeknd todavía tendrán la oportunidad de escucharlo una vez más porque ha aclarado que está trabajando en un disco y este será su último con este nombre. "Esto es algo que debo hacer. Como The Weeknd, ya he dicho todo lo que tenía que decir", ha añadido.

Se trata sin duda de una mala noticia para todos sus seguidores, aunque deberían estar tranquilos porque el canadiense seguirá sacando música y probará con un nuevo estilo diferente.