El tierno vídeo de Camilo y Evaluna de las primeras navidades de su hija Índigo

Camilo y Evaluna están en una nube con las primeras navidades de Índigo, su primera y única hija.

Ya sabemos que estos papás son unos enamorados de su pequeña: le compusieron una canción homónima para anunciar su nacimiento, Camilo le dedicó Pegao, uno de los temas de su último disco donde no se separa de ella, y tienen debilidad por sus pequeños piececitos.

En navidad no iba a ser distinto: Camilo y Evaluna se han derretido con las primeras fiestas de Índigo y han subido un vídeo muy tierno para celebrarlo en familia.

"Primera navidad con seis medias", escribían en Instagram los cantantes mientras mostraban sus calcetines en escalera. Primero Camilo, después Evaluna y, por último, los pies colgantes de la bebé.

Los artistas han acompañado el vídeo con el tema navideño de Michael Bublé It's beggining to look a lot like Christmas, una canción perfecta para celebrar las primeras fiestas de su hija en familia.