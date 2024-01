Tini desmiente los rumores sobre su relación con Rodri De Paul meses después de su ruptura: "Yo no rompí ninguna familia" | GETTY IMAGES

Tini ha hablado alto y claro sobre los rumores que rodearon su relación con el futbolista Rodrigo De Paul de principio a fin.

La cantante y el jugador del Atlético de Madrid mantuvieron un noviazgo durante poco más de un año, en el que las especulaciones de que su relación había estado marcada por una infidelidad del deportista a su exmujer Cami Homs, y el supuesto entrometimiento de la cantante en una relación ajena.

De Paul y la modelo estuvieron juntos once años y tienen dos hijos. El exmatrimonio no firmó el divorcio hasta mediados de 2022, una vez ya iniciada la relación del futbolista con Tini, que empezaron a ser relacionados en octubre de 2021.

Pese a haber pasado anteriormente por los juzgados, fue tras la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar cuando todo estalló: se filtraron los supuestos mensajes de Homs a de Paul, donde la modelo amenazaba al futbolista con no volver a ver a sus hijos.

"Mereces lo peor vos y la **** de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo m… que sos más que por ser campeón del mundo", revelaron medios latinoamericanos.

Fue en agosto de 2023 cuando ambas partes declararon en redes sociales con un mensaje idéntico que ya no estaban juntos.

Cinco meses después de su ruptura y sin haberse pronunciado antes, Tini se ha sincerado en su última entrevista de una manera muy natural sobre su relación con el futbolista, desmintiendo los rumores que circularon por más de un año en prensa y redes sociales.

"Las personas se enamoran a veces estando en pareja, y sucede. Ahora me van a tildar de que.. y, estoy harta de que me vengan con el tema, no tengo nada que ver con el tema", ha aclarado la intérprete de

Los asistentes al podcast, entre los que se encontraba la cantante Emilia Mernes, no han dudado en aplaudir y vitorear las palabras de la argentina.