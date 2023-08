La historia de amor de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: cuándo empezaron, la posible infidelidad a Camila Homs, amenazas y su ruptura

La cantante, que hace dos semanass que terminó la gira por España, y el futbolista Rodrigo de Paul, fichaje del Atlético de Madrid, acaban de anunciar que han finalizado su relación después de algo más de un año juntos.

Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría entre los seguidores de la artista argentina, que seguían la relación como si se tratase de una comedia romántica. Pero no siempre las historias tienen un final feliz.

Inicios polémicos, posible infidelidad a Camila Homs y terribles amenazas

Eran una de las parejas más mediáticas de España y Latinomérica. La polémica de sus inicios marcó una relación que se desconoce cuánto tiempo ha durado exactamente, ya que nunca llegaron a confirmar cuándo empezaron a salir.

Fue en octubre de 2021 cuando todo saltó por los aires. Tini y Rodrigo empezaron a seguirse mutuamente en las redes sociales, movimiento que dio lugar a los primeros rumores sobre un romance entre ellos.

La sombra de una posible infidelidad de Rodrigo de Paul, que en ese momento todavía estaba casado con Camila Homs, comenzó a acaparar los titulares de la prensa Latinoamericana.

El deportista y la modelo estuvieron once años juntos yson padres de dos hijos, Francesca y Bautista, y no firmaron el divorcio y hasta mediados de 2022.

Tuvieron fuertes enfrentamientos en los juzgados, ya que Homs reclamaba una abultada compensación económica, además de la pensión alimenticia para sus dos hijos.

Las cosas entre la expareja se pusieron todavía más complicadas cuando la Selección Argentina se coronó Campeona del Mundial de Qatar.

Fue entonces cuando se filtraron unos supuestos mensajes de Homs a Rodrigo de Paul, amenazándole con no permitirle ver a sus hijos. "Mereces lo peor vos y la **** de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo m… que sos más que por ser campeón del mundo", desvelaron medios como Prensa Libre.

Tini y Rodrigo de Paul se dejan ver en Ibiza

La cantante y el futbolista dejaron de esconderse en abril de 2022, cuando publicaron románticas imágenes de unaescapada juntos a Ibiza.

Poco después de la oficialización de su romance, el centrocampista salió al paso de los rumores de infidelidad en una entrevista con América Noticias.

"Nosotros estamos bien, felices, se dijeron muchas cosas, lamentablemente, erróneas. Al principio uno dice, es un juego mediático", explicaba el deportista. "En este tiempo escuché tantas cosas… Siempre me mantuve en silencio porque a mí no me gusta todo eso. Todo lo que digo tiene un sustento detrás y lo hago con la mayor sinceridad posible. Yo estuve muchos años con Cami y en la convivencia muchas cosas se terminan, pero no por eso tiene que existir algo malo", contó.

Poco a poco, su historia de amor fue consolidándose. Los tinistas vivían el romance de su ídolo con absoluto fervor, igual que los protagonistas.

Tanto es así que Depaul tiene tatuado el nombre de la cantante: lleva 'Tini' escrito en el pecho.

Hacía meses que ya no se escondían y vivían su amor con total libertad. Tanto es así que incluso De Paul sorprendió a Tini en un concierto en su país natal, donde se subió al escenario festejar la victoria de Argentina en el mundial.

"Te amo con todo mi corazón", gritó ante el público.

"Me da mucho orgullo verte brillar, gracias por dejarme ser parte, sos la Número 1 pero por sobre todas las cosas por el amor que le pones a lo que haces. Te mereces todos esto y más, seguí brillando que no tenes techo. TE AMO CON TODO MI CORAZÓN", escribió él en sus redes sociales.

Una ruptura con mensajes idénticos

Poco más de un año después de su comienzo, la historia de amor ha terminado.

La pareja lo anunciaba en sus redes sociales con dos mensajes completamente idénticos, la misma maniobra que la artista argentina utilizó para confirmar el fin de su relación con el colombiano Sebastián Yatra.

"Quiero contarles que con tini decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", han escrito ambos en sus cuentas de X, la aplicación popularmente conocida como Twitter.