Tini se sincera sobre la depresión: "Estaban pasando muchas cosas que no había querido escuchar"

Su larga cabellera morena siempre había sido la seña de identidad de Tini, sin embargo, decidió cortárselo tras enfrentarse a duros problemas de salud mental y este gesto pasó a ser la inspiración de su nuevo disco Un mechón de pelo.

El álbum, lanzado en abril de 2024, se inspiró en esta oscura etapa de su vida y hablaba sin tapujos sobre cómo la depresión le había llevado a tocar fondo. La argentina no solo se estaba enfrentando a sus propios demonios, ya que en ese momento su padre fue diagnosticado de una grave enfermedad y casi fallece.

Un cúmulo de situaciones que estallaron y la obligaron a tomarse un descanso para sanar. Meses después, la intérprete de Cupido se encuentra recuperada y ha querido mandar un mensaje de esperanza a través de una entrevista en Rolling Stone. Ha confesado que la gran exposición mediática a la que estaba sometida -es famosa desde los 14 años- se sumó a cuestiones personales hasta un punto de no retorno.

En 2023, poco antes de arrancar su gira por Europa, Tini se fue de viaje con sus amigos y les reveló por lo que estaba pasando: "Cuando empecé a hablar con mi círculo cercano, cuando empecé a hablar conmigo misma, entendí que había un montón de heridas y entendí que estaban pasando un montón de cosas que no había querido escuchar durante mucho tiempo. Por eso también creo que el cuerpo es muy sabio y termina poniendo tu alma si vos no ponés un freno".

"Ojalá fuese tan fácil la depresión, pero no"

"Una persona muy cercana me dijo: 'Yo creo que no es que vos no querés vivir más, yo creo que es que no quieres vivir más esta vida, la que estás eligiendo vivir, pero se puede cambiar'", ha explicado la argentina.

El éxito que estaba teniendo con su disco Cupido no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en su cabeza: "De puertas para adentro estaba viviendo una tristeza gigante, que se convirtió en algo que no pude sostener".

"Ahí los pensamientos no son algo que uno pueda explicar mucho; es un problema mental que estás teniendo que no se puede manejar con la cabeza. Ojalá fuese tan fácil la depresión, pero no", ha aclarado.

En los últimos meses, Tini ha cambiado de peinado hasta ocho veces. Un detalle muy relacionado con su salud: "Fue muy loco ver cómo representó el proceso que yo tuve y viví durante todo ese tiempo. Fue lo más visual que hubo. Por más que hoy ya no esté como antes, siento que forma parte de que todo vuelve a crecer, que todo vuelve a empezar".

"Representa bastante lo que fue [el disco] en el sentido de la cantidad de veces que me lo cambié por todo lo que me estaba pasando, emocionalmente hablando", ha meditado.