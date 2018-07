Tiroteo durante el rodaje del nuevo videoclip de Jennifer Lopez con Pitbull

La cantante Jennifer López y el rapero Pitbull pasaron un gran susto cuando escucharon disparos en un parque a escasos metros de donde grababan el vídeo de su nueva canción juntos Live it up en Fort Lauderdale (Florida).

La policía, que intervino de inmediato en el lugar de los hechos, no logró encontrar a los responsables, aunque detuvo a algunos sospechosos en el estacionamiento del Lauderdale Beach Park. El periodista Rob Marciano estaba en esos momentos entrevistando a la artista, que tuvo que ser desalojada del lugar.

BREAKING:Gunshots fired on Fort Lauderdale Beach DURING my JLo interview. No kidding. Security scrambled her away.