Tish Cyrus reconoce que habría sido mejor madre si "hubiera fumado marihuana" cuando sus hijos eran pequeños

Tish Cyurs está convencida de que podría haber sido mejor madre cuando sus hijos — Miley, Noah, Brandi, Trace y Braison— eran pequeños.

La productora y actriz estadounidense se ha confesado en el último episodio de Sorry We're Stoned, el podcast que tiene con su hija Brandi, y ha reconocido que hubiese llevado una mejor gestión familiar si hubiese empezado a fumar antes.

"No fumé marihuana cuando tenía hijos [pequeños]. No comencé a fumar hasta que tuve 46”, dijo la productora y actriz de actualmente 56 años. “Por eso creo que habría sido un mejor madre si hubiera fumado en ese momento. Creo que habría sido como... no sé, proyectos, habría sido más divertida".

Su hija Brandi, hermana mayor de Miley Cyrus, no le ha quitado la razón y ha asegurado que habría sido "mucho más tolerante". “Yo estaba como, '¡Argh!' Por eso realmente desearía haber fumado entonces”, añadió la actriz, que se convirtió en madre dle primero de sus cinco hijos cuando tenía 20 años.

Tish Cyrus tiene cinco hijos junto a su marido Billy Ray Cyrus, de quien se separó en 2022. Después de este divorcio, en agosto de 2023, se casó con el actor Dominc Purcell.