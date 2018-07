Tobias Strebel, el doble de Justin Bieber, ha desaparecido

El fan incondicional de Justin Bieber, Tobias Strebel , ha desaparecido. El joven, que se gastó más de 100.000 dólares para parecerse al cantante , no ha dado señales de vida en las últimas horas, lo cual ha provocado la preocupación de sus familiares. Bieber, por otro lado, no se ha pronunciado al respecto.

Tobias Strebel, más conocido como el 'doble' de Justin Bieber, ha desaparecido. Resulta que el joven no ha dado señales de vida, y no hay rastro de él. Su amigo Mel Espinoza dijo a la televisión local: "Esto es muy inusual, él no ha hecho nunca nada así, desaparecer sin dejar una nota ni nada...".

Tobias se sometió a una operación de cirugía estética en la que se gastó más de 100.000 dólares para parecerse al cantante, tanto es así, que llevó una foto de Justin Bieber para que el cirujano pudiese imitarla a la perfección.

Cuando el joven se operó, declaró: "Quería parecerme a Justin Bieber y quería el paquete completo: las mejillas, las sienes, los ojos abiertos y brillantes, los labios deliciosos... Él tiene una belleza simplemente extraordinaria".