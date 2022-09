Todo sobre Íñigo Onieva, el exprometido de Tamara Falcó: sus estudios, su familia y a qué se dedica

no se rinde

Íñigo Onieva no pierde la esperanza. Después de ser infiel a Tamara Falcó durante el Burning Man, el empresario quiere recuperar a la marquesa de Griñón, aunque ella no está nada por la labor.

Una fuente cercana al joven ha destacado a Informalia que "está convencido de que, cuando pase todo este ciclón, las cosas volverán a su cauce y recuperará a su novia".

"Sabe que ahora mismo la situación es irreversible, pero no cejará en su empeño de reconciliarse", ha dejado claro.

Tamara Falcó anunciando su compromiso con Iñigo Onieva // Tamara Falcó

Cómo se conocieron Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Unas semanas antes de que estallara la pandemia, en marzo de 2020, Tamara Falcó e Íñigo Onieva coincidieron en la fiesta de cumpleaños de una amiga en común, Luisa Bergel, más conocida entre su círculo de íntimos como My Lu, una de las inseparables de la marquesa de Griñon. Juntas han vivido divertidos viajes, comidas y celebraciones varias.

Precisamente, Luisa fue la anfitriona de la fiesta temática de Juego de Tronos en la que Tamara e Íñigo posaron muy divertidos y metidos en el papel.

Así fue su primera cita

Según contó la propia protagonista, fue él quien dio el primer paso y, con pocas esperanzas, Tamara acudió a esa primera cita con el chico con el que no parecía tener mucho en común. Pero, como contaba en El Hormiguero, algo pasó para que Tamara decidiese darle una oportunidad.

Estaba nerviosa porque tenía que acudir a un evento en el que el protagonista era un niño con cáncer terminal y no sabía cómo actuar. Entonces Onieva le aconsejó que actuase sin que nada se le notase porque el objetivo era que el niño se lo pasase bien. "Me sirvió y dije ‘mira, hay algo de todo este perfil de 'discotequeo' que me sirve".

Quién es Íñigo Onieva

El novio de Tamara, que ha crecido y vivido en La Moraleja, tiene 32 años y procede de una familia acomodada de la capital.

Es el mayor de tres hermanos y tiene un hermanastro por parte de padre, que es un reputado ejecutivo del sector hotelero que puso rumbo a México cuando se divorció de su mujer.

Quién es la familia de Íñigo Onieva

Hasta que no se descubrió la historia de amor entre Tamara e Íñigo, los Onieva eran una familia discreta que se movía entre la jet-set madrileña.

La única persona conocida de la familia del empresario antes de que se relacionara con Tamara era su hermana Alejandra Onieva. Es actriz y ha participado en series como El secreto de Puente Viejo, Alta mar, Ella es tu padre o Presunto culpable.

Sus padres, Íñigo y Carolina, son personas mucho más discretas, pero también muy ocupadas. Él es un empresario que se encuentra ahora mismo en el Grupo Barceló en el que opera como director global de E-Commerce que se divorció de la madre biológica del joven, Carmen Molas.

Por su parte, Carolina es CEO de una multinacional vasca, pero si ella llama la atención es por su increíble estilo. De hecho, ayudó a su hijo a comprarle el anillo a Tamara Falcó.

Los estudios de Íñigo Onieva

Onieva se graduó en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial en la Universidad de Nebrija y después estudió un Máster en Diseño de Transportes en Italia y otro en Diseño de Automóvil en Londres. Según él mismo escribe en su perfil de LinkedIn, da un paso más allá y pasa "del diseño de automóviles al diseño de experiencias".

Ha trabajado en compañías como Seat y ahora es freelance en varios proyectos automovilísticos.

Aunque profesionalmente no se queda estancado y hace unos meses decidió probar suerte en el mundo de la noche: en diciembre inauguró un club de ocio nocturno en plena Gran Vía de Madrid, el Lula Club. El local abrió sus puertas con una gran fiesta de inauguración a la que no faltó Tamara.

Es dueño de una discoteca en el centro de Madrid

La noche y el mundo de la restauración son sus pasiones, pero también se han convertido en su sector de trabajo.

Además del local de copas, Íñigo Onieva fue nombrado en el mes de abril director de MABEL Hospitality, una compañía de inversión que desarrolla y gestiona diferentes espacios de restauración, entre ellos el mítico Tatel, que cuenta entre sus socios con Rafa Nadal, Pau Gasol y Cristiano Ronaldo.

Además de gestionar, al novio de Tamara Falcó le gusta disfrutar de la buena mesa y es asiduo de los mejores locales de la capital en los que comer, tomar copas y divertirse, lugares que suele visitar junto a su potentado grupo de amigos entre los que hay aristócratas, ricos herederos y afortunados empresarios, con los que también disfruta de lujosos viajes no aptos para todos los bolsillos.

A pesar de todos los escándalos, Íñigo no se ha pronunciado públicamente tras las palabras de su exprometida.