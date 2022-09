¿Qué ha hecho Tamara Falcó con el anillo de compromiso que le regaló Íñigo Onieva?

YA NO HAY BODA

El anillo de compromiso duró poco más de un día en la mano de Tamara Falcó. Es el tiempo que transcurrió desde que la hija de Isabel Preysler anunció su compromiso con Íñigo Onieva hasta que decidió romperlo después de que apareciesen en redes unos vídeos de su ahora exnovio besando a otra chica, la modelo Marina Theiss.

Lo ha contado la propia Tamara este martes en su primer acto público tras la ruptura, un evento de la firma de lujo Kronos Homes, en el que ha hablado largo y tendido sobre el final de la relación y sobre cómo se encuentra. "Estoy en estado de shock pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora", ha dicho la marquesa de Griñón en esta primera comparecencia.

La exprometida se ha mostrado muy segura de su decisión y muy segura también de que no hay vuelta atrás. La colaboradora de El Hormiguero, que el pasado jueves contó en el programa los detalles de la que iba a ser su boda, confió en Íñigo Onieva desde el principio e hizo oídos sordos de lo que la gente le decía. "No puedes acusar a alguien de algo tan grave sin pruebas. Es que os voy a decir la verdad, yo estaba enamorada", dijo Tamara, que basó su relación en la confianza y que la perdió en cuanto aparecieron los vídeos.

Al verlos lo tuvo claro. Rompió con Íñigo Onieva y se fue a casa de su madre, una mansión en la Puerta de Hierro de Madrid donde ha encontrado su refugio.

Tamara Falcó boda // Antena3.com

¿Qué pasó con el anillo de compromiso?

Tamara se fue del el espectacular ático del barrio de Justicia de Madrid, en el que vivía con Iñigo Onieva y allí lo dejó todo. Ese todo incluye el anillo de compromiso.

"Lo dejé en casa cuando me fui a casa de mi madre", contó Tamara este martes a los periodistas cuando le preguntaron si había posibilidad de volver con su ex: "Lo veo imposible".

El anillo es una joya de la firma italiana de lujo Repossi valorada en cerca de 15.000 euros con tres diamantes que simbolizan la trinidad: cabeza, cuerpo y mente, así como el pasado, presente y futuro.

Tamara Falcó lo mostró primero en sus redes sociales, en una publicación hecha para anunciar su futura boda y que borró este fin de semana, y lo mostró después en El Hormiguero, donde el mismo jueves en la tertulia con Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo dio detalles de su boda, desde cuándo sería a dónde.

¿Se puede devolver un anillo de compromiso?

Tamara se dejó el anillo en su piso de Madrid y ahora surge una pregunta: ¿podría devolverlo a la firma?

Ahí hay que ir a la web de Repossi, que apunta que la devolución o cambio sí que es posible, siempre y cuando se haga dentro de los 15 primeros días a partir de la recepción del producto. En este caso, únicamente es necesario contactar con atención al cliente, ya sea vía telefónica o mail.

La cuestión aquí es saber cuándo lo compró Íñigo y, además, tener la factura. La marca deja claro que "todas las devoluciones deben ir acompañadas de la factura original y devueltas en su embalaje original". Además, una vez recogida la joya, se la someterá a un control de calidad antes de ser aceptado.

El tiempo no es el único factor que corre en su contra. Hay otro problema al que podrían enfrentarse Tamara e Íñigo ya que el anillo podría haber sido personalizado y ahí no hay vuelta atrás. La firma es clara en ese sentido: "No se admitirá la devolución de ningún producto que haya sido personalizado a petición del cliente o presente signos de desgaste, daño o manipulación, o cuya etiqueta de seguridad, en su caso, haya sido retirada".

Generalmente, es Repossi quien se encarga de las recogidas de estas joyas para evitar robos o problemas con el transporte, pero existe la opción de que el cliente lo haya por sus medios: "Se recomienda que conserve un comprobante de devolución por correo certificado o por cualquier otro medio que permita dejar constancia de la fecha de envío. También debe asegurar el paquete contra pérdida y robo por el valor de su contenido. En ningún caso seremos responsables de la pérdida o robo de los productos que nos devuelva por sus propios medios".