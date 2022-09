Te interesa Tamara Falcó habla por primera vez de los cuernos de Íñigo Onieva

Agosto fue un mes de estreno para Tamara Falcó. Agosto fue el mes en el por fin pudo instalarse en el espectacular ático de su propiedad ubicado en un edificio de lujo diseñado por el arquitecto Joaquín Torres. Ahí ha vivido las últimas semanas de su relación con Íñigo Onieva, y de ahí salió nada más conocer la infidelidad del que fue durante unos días su prometido.

Ahora se ha instalado en la mansión de Isabel Preysler en Puerta de Hierro de Madrid, a escasa distancia de su piso, del que habló con detalle en una entrevista para la web de la firma de lujo Kronos Homes.

"La casa está en una zona a la que guardo mucho cariño, ya que es muy cercana al hogar donde crecí. Es una casa donde me veo viviendo en un futuro con mi familia, porque posee todas las facilidades y servicios. Y, además, está cerca de mi madre, algo que me hace especial ilusión", dijo sobre el ático ubicado en el edificio The Collection by Kronos Homes.

Cómo es el ático de Tamara Falcó

El ático, que tiene un pequeño papel en el documental La Marquesa, de Tamara Falcó, está también en Puerta de Hierro, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Está ubicado en un entorno natural cerca de los parques forestales de la Dehesa de la Villa, la Casa de Campo y el Monte del Pardo.

Los tres espacios naturales se ven desde las dos terrazas de la casa de Tamara, una con piscina privada, y desde las que ve la casa de su madre.

El ático cuenta con 180 metros cuadrados, tiene cuatro dormitorios y tres baños. La casa tiene distribución abierta, ya que todas las estancias se conectan con el exterior, los suelos son de madera y cuenta con grandes ventanales. La web apunta que la vivienda está valorada en 1,5 millones de euros.

El edificio tiene además una piscina comunitaria, un spa, un gimnasio y, como decía Tamara cuando presentó la casa, una "zona de niños por si algún día decido tenerlos".

Otro punto clave de la casa, dada la formación culinaria de Tamara Falcó, es la cocina, con isla y electrodomésticos de última generación y situada junto a un pequeño cuarto de lavandería. Y, por supuesto, los armarios. Ya lo decía Tamara en el documental de La Marquesa:“ La casa de mi madre está llena de armarios. Tenía hasta para guardar la colada. Y aún así se nos quedaron escasos”.