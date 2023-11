Los tres objetos surrealistas que Ana Mena lleva en el bolso

Acaba de lanzar Diles, la reversión del himno musical de Malú, ha triunfado con el estreno de Madrid City, su último single, y viene de arrasar por completo en su concierto en el WiZink Center de Madrid el pasado 9 de septiembre, un evento al que acudieron miles de personas y del que la cantante ha hecho un documental: 7200 segundos con Ana Mena.

La cantante se ha pasado por los micrófonos de la revista Vogue para abrirse en canal y contar a sus seguidores qué es lo que una estrella como ella lleva en siempre consigo en el bolso. Preparada para un breve retoque estético en cualquier momento, papel y bolígrafo a mano para anotar ideas artísticas flotando en su cabeza y armada con una gran botella de agua que no la abandona nunca, la malagueña Ana Mena nos ha dejado con la boca abierta al descubrirnos qué tres cosas siempre lleva encima.

Lápices de colores

"Me encanta la papelería, me encanta dibujar y me encantan los colores". Bajo esas tres premisas, la artista ha confesado que, incluso aunque no los utilice, es amante de comprarse y llevar encima o decorar con lápices de colores aquellos lugares a los que va, una muestra más del brillo y la luz que destila su propia música.

Aceitunas

Como buena andaluza, la cantante de 26 años hace gala de su tierra y se declara amante de las aceitunas (y demás encurtidos). "Es una de las cosas que más me gusta llevar en el bolso", ha contado, una costumbre muy socorrida que pone solución rápida cuando el hambre llama a la puerta. Se define a sí misma como "loca de las aceitunas".

Tomate

A un buen tomate de pueblo no hay hortaliza de supermercado que le chiste. La cantante, nacida en Estepona, disfruta de un gran huerto familiar en su casa de Málaga, donde aprovecha para llevarse el sabor que le invoca sus orígenes. "Cuando estoy ayudo a mi padre a cuidar de él y me conecta con lo que yo soy, con lo que siempre me ha gustado hacer, desde pequeña, y me siento muy yo", ha explicado la intérprete, que empezó desde muy temprana edad a aparecer en televisión, comenzó en Canal Sur, la cadena regional de Andalucía.

