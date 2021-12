La última aparición pública de Verónica Forqué

Te interesa Muere Verónica Forqué a los 66 años en su casa de Madrid

La Policía Nacional ha hallado este lunes el cuerpo sin vida de Verónica Forqué en su domicilio de Madrid. Fuentes de la investigación han informado a Efe que la actriz, de 66 años, se ha quitado la vida. Una profunda depresión la alejaba hace poco de la televisión, donde participaba en el programa MasterChef Celebrity.

La última vez que la actriz aparecía en público fue el pasado 29 de noviembre. Forqué acudía a acompañar a su compañero de MasterChef Eduardo Navarrete en la presentación de su nueva colección de moda, bautizada 'Supermercados Navarrete'.

Eduardo Navarrete y Verónica Forqué // GTRES

Para la ocasión, Forqué lució un divertido vestido de lentejuelas con un estampado inspirado en el logo de unos conocidos grandes almacenes. Con su desparpajo y gracia habitual, Forqué desfiló para los asistentes arropada por sus compañeros del talent show culinario.

Arkano, Terelu Campos, Lorena Castell, Verónica Forqué y más // GTRES

Cuando Navarrete y Forqué leían La Biblia en el rodaje de MasterChef

Aunque su carácter histriónico y su anarquía la hora de cocinar exasperó a sus compañeros de reality en más de una ocasión, la ternura que desprendía la actriz terminó encandilando tanto a los jueces como a sus compañeros. Los rodajes eran largos y tediosos, así que Navarrete mataba el tiempo conociendo a sus compañeros. Con Forqué hubo buena conexión desde el principio.

"Yo todos los días iba saludando por el camerino, y a Verónica me la dejaba la última porque sabías cuando entrabas pero nunca cuando salías", contaba el modisto durante su entrevista en yu, No te pierdas nada. "Un día me dio una Bibia y me dijo 'lee'. Era una biblia de su madre, leía en voz alta 'El milagro de Lázaro' pero como si estuviese recitando a Lorca. Terminamos llorando", recordó, emocionado.

La despedida de Navarrete

El diseñador de moda se ha mostrado tan sorprendido como apesadumbrado por la muerte de su amiga. En su cuenta de Instagram ha publicado varias imágenes despidiéndose de la actriz junto a un emotivo mensaje. "Y pensar que ayer estaba hablando contigo … 🖤 pero por qué? … ADIÓS amiga LOVE U !!! Una grande de este país, gracias por aportar tanto al cine y a la cultura popular, siempre en el recuerdo de todos, por tu carrera y trayectoria y más en mi corazón por todos esos momentos que hemos pasado juntos tan íntimos ! LOVE U DARLING".