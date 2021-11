¿Qué le pasa a Verónica Forqué? ¿Por qué ha dejado 'MasterChef Celebrity'?

Algo le pasa a Verónica Forqué. La actriz no está entre los semifinalistas de MasterChef Celebrity 6 , pese a que este lunes no hubo ninguna expulsión en el programa. El motivo es que la aspirante decidió abandonar el programa por sorpresa. ¿Qué le ha pasado? ¿Tiene algún problema de salud?

Cinco semifinalistas en MasterChef Celebrity y no está Verónica Forqué en la lista. No, la actriz no ha sido la última expulsada del reality de cocina, que este lunes no ha despedido a ninguno de sus aspirantes. Si no está en la lista es porque Verónica Forqué ha decidido abandonar las cocinas del programa, al menos durante un tiempo.

La intérprete, que estuvo acompañada de su hija María, con la que cocinó un nada exitoso salmorejo, decidió no seguir en el programa tras la prueba de exteriores.

¿Qué le pasó? Que petó.

Eso fue lo que le dijo a Pepe Rodríguez en el mensaje de voz que mandó tras su decisión. "Nos ha dicho que no se encuentra con fuerzas para venir a la prueba de eliminación después del cocinado tan intenso de la prueba de exteriores", adelantó Rodríguez para sorpresa de sus compañeros.

"Pepe, soy Verónica. Jefe, no tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", decía el mensaje de la actriz de 65 años, que aún no se sabe si estará en el programa número 11 del lunes 22 de noviembre.

Verónica Forqué y su lucha contra la depresión

El agotamiento físico y mental de Verónica Forqué nos lleva inevitablemente a recordar dos de los momentos más complicados de su vida: la actriz ha superado dos depresiones.

La primera fue cuando se separó de su exmarido, el director de cine Manuel Iborra, en 2014. Llevaban más de 30 años juntos. "Yo tuve una depresión muy grande, porque había estado muchos años viviendo en pareja y, además, tenemos una hija maravillosa. Pero dejé de quererle. Se acabó y se acabó", contó en una entrevista en abril de 2020. "Cuando me di cuenta de que no lo amaba se me vino el mundo encima. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a decir? Mi vida, mi hija..."

El otro mazazo lo vivió al morir su único hermano, Álvaro, en diciembre de 2014. Estuvo desenchufada de la vida durante seis meses, perdió diez kilos y su característica sonrisa.

La ayuda de terapia le ayudó a superar ese bache, tal como explicó en una entrevista para ¡Hola!: "Con tratamiento y pidiendo ayuda se sale y se sale más fuerte y mejor, pero es necesario la ayuda de psiquiatras, de médicos y del tiempo, además de la fuerza de uno… La vida sigue".