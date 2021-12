Te interesa

Verónica Forqué ha fallecido a los 66 años. Su cuerpo ha sido encontrado sin vida el lunes 13 de diciembre en su casa de Madrid, tal como ha confirmado la Policía Nacional.

Una persona llamó al 112 a las 12:49 horas para avisar de un intento de suicidio en una vivienda ubicada en el número 7 de la calle Víctor de la Serna. Hasta el domicilio se desplazaron sanitarios del Summa 112, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la actriz.

También ha confirmado la muerte de la actriz la Academia de Cine:

Forqué, que últimamente había sido noticia por su polémica participación en Masterchef Celebrity, había explicado en numerosas ocasiones que había sufrido varias depresiones.

Una depresión que se agravó con la muerte de su hermano

"Tuve una depresión severa en el 2014 y no sabía lo que me pasaba. Pedí ayuda, fui al psiquiatra, que me mandó una medicación que él no me dejaba tomar y llegué a tomar las pastillas a escondidas. ¡Imagínate!", explicó Verónica Forqué en una entrevista para La Voz de Galicia.

"Empecé a hacer terapia con un psicoanalista y un día me dijo: 'Es que Manolo, es que Manolo… El problema no es Manolo, el problema eres tú, que permites que Manolo no te deje hacer un viaje con tu amiga, que permites que Manolo no te deje esto y lo otro… Entonces el problema no es él", añadió, explicando que este fue el punto de inflexión en el que decidió terminar la relación.

Meses después de su separación de Manuel Iborra, en diciembre de 2014 falleció Álvaro, el único hermano de Verónica Forqué. Un duro golpe que agravó aún más la depresión que sufría. Ella misma explicó cómo murió durante una entrevista en televisión con María Teresa Campos: "Se acostó, se hizo un porro y se murió".

La ayuda de terapia le ayudó a superar ese bache, tal como explicó en una entrevista para ¡Hola!: "Con tratamiento y pidiendo ayuda se sale y se sale más fuerte y mejor, pero es necesario la ayuda de psiquiatras, de médicos y del tiempo, además de la fuerza de uno… La vida sigue".

Pero además de recurrir a la medicina, Verónica se apoyó en la espiritualidad para vencer esta depresión que la mantuvo medio año alejada de toda vida pública.

La actriz realizó siete viajes a India donde se puso en manos de un gurú que la ayudó a ver la vida de otra manera y a sentirse totalmente liberada.

Su hija María, su gran apoyo

María Forqué es la única hija de Verónica Forqué, fruto de su relación con Manuel Iborra. La joven también ha querido enfocar su trayectoria profesional en torno al arte, aunque de una forma más transgresora.

María, de 31 años, ha heredado el amor por el arte de sus padres. En 2014 protagonizó The Leftlovers, película dirigida por su padre, y en 2016 protagonizó el cortometraje de terror Into Mud, de Pablo S. Pastor.

María combina su faceta como actriz con su álter ego, Virgen María. Un proyecto audiovisual en el que combina imagen y música con el que quiere transmitir un mensaje liberador y reivindicativo.

María era el apoyo incondicional de Verónica Forqué, precisamente una de sus últimas apariciones públicas fue en uno de los programas de Masterchef, donde su hija fue a visitarla.

Virgen María, la hija de Verónica Forqué // Gtres

Muere Verónica Forqué: reacciones y condolencias del mundo de la cultura