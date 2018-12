La última foto de Cristina Pedroche en bikini divide a sus fans

Cristina Pedroche ha desafiado las bajas temperatura del invierno y ha posado en bikini en Instagram. Sin embargo, su publicación ha generado diferentes opiniones, desde los que escriben que está guapísima hasta lo que critican su aspecto.

"Necesitaba un sitio para desconectar y sobre todo para pensar tranquilamente... lo he encontrado cerca del Pacífico", escribía la colaboradora de Zapeando junto con una imagen en la que aparece tumbada y relajada. Pero su posado no ha gustado a todos y, hay personas que opinan que está extremadamente delgada, que no parece ella, que la fotografía está retocada y que no le favorece haber perdido tanto peso. Aunque hay que recordar que, cuando Cristina Pedroche aparece con "algún kilo de más", también recibe críticas y la llaman la "ballena de Vallecas".

Desgraciadamente, la presentadora siempre recibe mensaje ofensivos. Y es que hay personas que utilizan las redes sociales para insultar a personajes públicos como Pedroche.