¿Cuánto cobran los artistas que cantan en la Super Bowl?

El domingo 11 de febrero, todos los ojos están puestos en el Allegiant Stadium (Las Vegas), donde tiene lugar la Super Bowl LVIII. Se trata de uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo y, este año, los dos equipos que se juegan el título de la NFL son los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

Y uno de los grandes atractivos que ofrece este acontecimiento es el show del intermedio, donde cada año un artista tiene entre 13 y 15 minutos para interpretar algunas de sus canciones más legendarias. En 2023, la encargada fue Rihanna, que salió del 'retiro musical' en el que llevaba durante más de un lustro para actuar y anunciar que estaba embarazada de su segundo hijo.

El protagonista de 2024 es Usher, el popular rapero detrás de temas como Yeah! o Dj Got Us Fallin' In Love. En un video protagonizado por Kim Kardashian y él y difundido en septiembre, simularon una llamada telefónica y ella le hacía saber la noticia: "Te he visto en Las Vegas dos veces, pero esta tiene que ser diferente".

¿Cuánto cobra Usher por actuar en la Super Bowl?

A pocas horas de poder ver al estadounidense cantar y bailar al ritmo del mejor R&B, nos hacemos todos la misma pregunta: cuánto va a cobrar Usher por actuar en el intermedio de la Super Bowl.

La respuesta es muy sencilla: no cobra nada de nada. Independientemente de que sea un evento deportivo que reuniera en 2023 a más de 110 millones de espectadores, los artistas que se suben al escenario en el descanso no se llevan nada. Usher no cobrará, al igual que no cobró Rihanna ni el resto de cantantes elegidos en las pasadas ediciones.

¿Por qué actúan gratis? Por la cantidad de publicidad y de fama que conlleva ser la estrella del evento. Lo que se transforma en un aumento de ventas de su música, entradas de conciertos futuros, merchardising, y cantidades ingentes de royalties que acaban engrosando la cuenta corriente de estos artistas.

El partido arranca a las 00:30 horas -hora española- y el show comienza después de que terminan los dos primeros cuartos del partido, que tienen una duración de 15 minutos, pero se pueden alargar hasta 90.