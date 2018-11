Te vas a enamorar del hijo de Messi bailando 'Sexy and I know it'

Las grandes celebrities acostumbran a utilizar sus redes sociales para promocionar sus trabajos, proyectos, campañas... pero también para compartir con sus seguidores contenido más personal que refleje cómo es su día a día. Así, Sergio Ramos suele publicar fotos con sus hijos, con su chica Pilar Rubio; y Shakira, por ejemplo, comparte fotos de su día a día con Piqué o de su gira 'El Dorado', donde sus hijos la estuvieron acompañando.

El que no suele publicar nada personal en sus redes es Leo Messi, de ahí a que estos vídeos hayan generado tanta expectación. El astro argentino ha publicado en su cuenta de Instagram dos vídeos de sus hijos bailando el tema de David Guetta 'Sexy and I Know it'. En una de las grabaciones se ve a Mateo, de tres años, moviendo el esqueleto muy divertido. Poco después aparece su hemano Thiago, de seis, que quiere robarle el protagonismo pero no lo consigue. ¡Y 10 millones de personas han visto el vídeo, todo un éxito!

En el otro fragmento, que cuenta con más de 7 millones y medio de visualizaciones, participan los tres hermanos, Mateo, Thiago y Ciro, jugando delante de la tele.