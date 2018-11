La preciosa felicitación de Pilar Rubio y Sergio Ramos a su hijo Marco

Marco, uno de los hijos de Pilar Rubio y Sergio Ramos, está de cumpleaños. El pequeño acaba de cumplir tres años y sus padres han recurrido a las redes sociales para, además de dedicarle unas bonitas palabras, presumir de los "ojazos" que tiene.

La primera en compartir su felicitación fue Pilar, que dedicó a su pequeño una publicación con una preciosa foto en blanco y negro y un 'storie' con un selfie más casero pero igual de tierno. En ambos, escribió: "Eres increíble, qué rápido se me ha pasado, mi cosita ya tiene 3 años. Marco ya va definiendo su personalidad, es directo, transparente, generoso y está enamorado de sus hermanos, se los come a besos. Deseamos verte siempre tan feliz y con esa energía que nos transmites. Eres único, mi niño. ¡¡Te amamos!! Feliz cumpleaños".

En apenas 24 horas, la publicación ha conseguido más de 145 mil 'me gusta' y miles de comentarios.

El futbolista Sergio Ramos, padre de la criatura, ha seguido los pasos de la madre y también ha publicado varias fotos en su perfil de Instagram. "Tal día como hoy, hace 3 años, llegaste a nuestra familia para iluminarnos la vida. Ya sabes que hoy papá viaja a Croacia, pero en cuanto vuelva te pienso comer esa cara y esos ojazos que tienes. Te quiero con locura, Rubio Jr, Marco". También ha felicitado a su chica, a quien apoda cariñosamente "churrita".

Pilar Rubio y Sergio Ramos comenzaron a salir en el año 2012 y son padres de tres niños: Sergio, Marco y Alejandro. Todavía no hay fecha de boda, pero la pareja ya se ha comprometido y Pilar ha asegurado que "no voy a ser una novia clásica, me aburriría mucho".

👉 Así va a ser el vestido de novia de Pilar Rubio

👉 Pilar Rubio y Sergio Ramos protagonizan un divertidísimo vídeo jugando al ping pong con su hijos