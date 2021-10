La Vecina Rubia, a cara descubierta en el Instagram de Miguel Ángel Silvestre

Desde hace tiempo es habitual que La Vecina Rubia y Miguel Ángel Silvestre se lancen piropos y mensajes cariñosos a través de la red. En enero de este año, el actor revoluciona la red pidiéndole una cita formal a la influencer madrileña, cuando se calmasen las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Y parece que ese encuentro se llevó a cabo y le han seguido otros más, dejando atrás su relación estrictamente online. Y en uno de estos encuentros podría haberse desvelado uno de los secretos mejor guardados de La Vecina Rubia: su cara.

Así lo explica Vai, otra influencer conocida como Between my clothes en su videoblog Drama Week. En agosto Miguel Ángel Silvestre publicó un vídeo que dio mucho que hablar por un 'despiste' del actor mientras tocaba el cajón del músico y cocinero Jorge Brazalez: "Jorge, ayer te dejaste esto en mi coche, te lo voy a devolver, pero antes, si yo te doy esto, ¿tú que me das?".

Pero más allá de su habilidad con el cajón, lo que llamó realmente la atención fue uno del los testículos del actor, que "salió a saludar". Y ahora parece que este no fue el único "despiste" de Miguel Ángel en este vídeo.

Antes de ponerse a tocar, Miguel Ángel saludaba a una joven que estaba sentada en la terraza del hotel Romeo's de Ibiza, y que no mostraba mucha emoción al estar al lado de uno de los actores más famosos de España. De hecho, en su momento la "no reacción" de la chica generó unas cuantas bromas en redes sociales.

la vecina Rubia, ¿en el Instagram de Miguel Ángel Silvestre? // Youtube Between my clothes

Ahora, según la teoría de Vai, todo tiene mucho más sentido. Esa joven podría ser precisamente La Vecina Rubia, amiga de Miguel Ángel, por lo que sería normal su reacción. ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? Tal como muestra lla influencer en su videoblog, La Vecina Rubia publicó un stories en el que mostraba su outfit junto a un "veo un espejo y se me pone la postura sola". Además de puntualizar que tenía que cortarse las puntas del pelo.

En este outfit no ha pasado desapercibido un detalle, la pulsera tobillera que luce, al igual que lo hace la chica que aparece en el vídeo de Miguel Ángel Silvestre. Además, la complexión y el pelo es bastante similar entre las dos imágenes, por lo que muchos han atacado cabos y han identificado a la conocida influencer en el vídeo del actor.