Vega habla de su antigua amistad con David Bisbal: "Me convertí en alguien incómoda"

Vega, la cantante cordobesa de 46 años que se dio a conocer en Operación Triunfo 2002, ha compartido una galería de fotos y vídeos en su perfil de Instagram donde ha querido acordarse de David Bisbal, con quien mantuvo una amistad en el pasado.

La artista compuso varias canciones para el almeriense, entre ellas El ruido, No amanece o Culpable. "Tengo seis singles con él", dijo Vega en el pódcast Animales Humanos. Sin embargo, algo ocurrió entre ellos para que zanjaran su relación.

Ahora, la cordobesa habla de Bisbal como "el que fue un amigo" y recuerda cuando cantaron juntos El ruido y él puso en valor la composición de Vega. "Me dio mi lugar y por primera y última vez dijo: 'Tu canción'", recuerda la artista.

"Una mujer que no cede nunca, efectivamente, es un problema para muchos"

"Nunca más fueron mías. Pasaron a ser suyas", señala Vega. "Esa y otras tantas. Una amistad diluida porque me convertí en alguien incómoda en su repertorio. El resto es una historia de poder, de-mentores y artes oscuras. Una mujer que no cede nunca, efectivamente, es un problema para muchos", añade la cordobesa, dejando caer que su relación profesional pudo hacer mella en su amistad.

Todo esto lo ha escrito Vega en una publicación de Instagram compartida este 25 de enero, donde repasa algunos momentos del pasado. "Se me han caído al suelo unos recuerdos y, al recogerlos, he pensado a escasas semanas de cumplir 47 que mi vida ha sido hasta ahora una romería", comenta.