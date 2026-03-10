La familia y amigos de Robe Iniesta se pronuncian sobre el uso inapropiado de su imagen: "Un circo de los horrores"

El pasado 7 de marzo, una pequeña procesión en honor a Robe Iniesta tuvo lugar por las calles de Plasencia (ciudad de origen del cantante), en la cual se utilizó una figura del artista.

La escultura, creada por Antonio Morán, se trataba de una recreación de la portada del disco Yo, minoría absoluta: un cristo blanco y sangrante con la cara de Robe Iniesta y dos revólveres en las caderas.

Homenajes como este son probablemente a los que se hace mención en un comunicado firmado por la familia, amigos y compañeros del artista en las cuentas de Robe Iniesta y Extremoduro: "Respetamos todo tipo de manifestación artística, siempre que sea respetuosa, que no perjudique a la familia y que no tenga ánimo de lucro".

"Cuando alguien falta al respeto y ofende, duele, duele, duele mucho... y muy adentro", continúan diciendo en el post. "A veces hay situaciones que no terminan bien precisamente por esa falta de sensibilidad y por el atrevimiento de pasar por encima del dolor de familiares y amigos".

Y es que en este comunicado se han referido a los homenajes públicos realizados en la ciudad natal de Robe: "Hay que entender que en una ciudad pequeña viven muchos familiares, muchos amigos y mucha gente que quería a Robe y que está pasando un duelo personal. Encontrarse por la calle con algo que duele y ofende puede afectar profundamente a muchas personas".

Una petición muy clara

"Si a todos os conmueve la muerte de Robe, imaginad lo que significa para nosotros. Por favor, sed un poco responsables y poneos en nuestra piel. Nosotros os entendemos y nos gustaría ser entendidos", solicitaban los afectados.

Además, han querido ser muy claros sobre este tipo de actos en los que se usa la imagen de Robe: "Y si alguien quiere montar un circo de los horrores, que haga un casting a su alrededor más cercano: seguro que encontrará a alguien".

Molestos, pero también agradecidos

Sin embargo, no todo han sido críticas, sino que el entorno del músico ha querido agradecer todo el apoyo que han estado recibiendo "desde tantos lugares y de tantas formas posibles".

"También queremos dar las gracias por todos los homenajes que estáis realizando en honor a Robe", han compartido, refiriéndose probablemente a algunos homenajes que han hecho artistas, como el realizado por Manuel Carrasco, Fito o los Premios Goya.