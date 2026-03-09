Precios de las entradas para el concierto de Kanye West en Madrid: todo lo que se sabe

La venta exclusiva para el único concierto de Kanye West (Ye) está a la vuelta de la esquina y ya se conocen los precios orientativos para su concierto en Madrid.

El rapero no visitaba nuestro país desde 2006, cuando actuó en la Sala Razzmatazz de Barcelona, siendo esta la única ocasión en la que ha visitado nuestro país.

Debido a ello, la expectación por verle cantar este 30 de julio grandes éxitos como Heartless, Flashing Lights o Runaway está por las nubes, por lo que no sería de extrañar que se agotasen las entradas en minutos...

Es por eso que desde Europa FM queremos que tengas toda la información necesaria sobre la venta de entradas, incluidos los precios que tendrás que gastarte.

Precios orientativos

Por el momento, los precios oficiales para el concierto de Kanye West (Ye) en el Riyadh Air Metropolitano no han sido publicados oficialmente, pero sí que se han anunciado en Ticketmaster los precios para su concierto en Italia en el RCF Arena Reggio Emilia:

Green Zone: 125,00 euros + gastos

Blue Zone: 125,00 euros + gastos

Orange Zone: 183,00 euros + gastos

Yellow Zone: 183,00 euros + gastos

Pit Red Energy + Pre and After Party: 269,00 euros + gastos

Pit Red Energy Early Entry + Pre and After Party: 279,00 euros + gastos

VIP Village Experience: 659,00 euros + gastos

Plano RCF Arena Reggio Emilia | Ticketmaster

Probablemente, los precios sean bastante parecidos a los de nuestro país vecino, pero todo depende de la distribución del estadio.

A la par, en las redes sociales están apareciendo supuestas filtraciones sobre los precios para el concierto en el Stade Vélodrome de Marsella, situando los precios entre 170 € y 628 €.

Por su parte, si nos fijamos en los precios que tuvo el concierto en Ciudad deMéxico del 30 de enero de 2026, podemos ver que las cifras rondaron entre los 140 € y los 1215€: