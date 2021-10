La Victoria Abril más desconocida: sus dos hijos, su exmarido futbolista, su drama familiar y la historia de su apellido

Victoria Abril se convirtió en azafata del Un, dos, tres en 1976 cuando solo tenía 17 años. Fue en ese momento cuando entró de lleno en la vida de los españoles, aunque lo cierto es que la actriz, ahora metida a cocinera en MasterChef Celebrity, ya había rodado dos películas antes. Una de ellas, Robin y Marian, la convirtió en compañera de Sean Connery y Audrey Hepburn, protagonistas de la cinta.

Ha llovido mucho desde entonces y Victoria Abril ha rodado más de 80 películas, que la han mantenido siempre en pantalla y en nuestras vidas.

La hemos visto crecer, por decirlo de alguna manera, sin embargo poco sabemos de la vida de la actriz de 62 años que a principio de 2021 se puso en el punto de mira con su discurso negacionista previo a la gala de entrega de los premios Feroz. "Las vacunas no son la solución, ahora somos cobayas metiéndonos en el cuerpo una cosa que no sabemos ni lo que es. Lo que tenemos que lograr es la inmunidad colectiva, y ya está. Esto no es una pandemia, es una plandemia", dijo en la rueda de prensa anterior a la ceremonia, a la que luego acudió tras pedir disculpas.

Victoria Abril contra Pedro Almodóvar

La actriz no se corta a la hora de dar opiniones y así lo ha visto el público de MasterChef en estas primeras semanas en el concurso.

Si bien, no ha vuelto a hablar de coronavirus, sí lo ha hecho de Pedro Almodóvar, con el que trabajó en Kika o Átame y contra quien cargó en el primer programa.

"Qué pena que no me quiera ver ni en pintura. La última (película) fue hace 25 años. Todos los directores les gustan las mujeres a una edad. A él le gustan a los 30, y a la que cumples 40 se acabó", dijo la intérprete, que en 2016 aseguró sentirse olvidad por su país cuando no la dejaron entrar en la fiesta de los premios Goya. "Me sentí huérfana de mi país, huérfana de amigos, huérfana de todo", declaró a Vanity Fair.

Pedro Almodóvar y Victoria Abril, en el Festival de cine de Cannes en 2004 // Getty Images

Al director, según publicó Informalia, no le sentaron muy bien sus palabras en MasterChef y se mostró "muy cabreado" con estas declaraciones que llegaron poco después de que Penélope Cruz, de 47, recibiese la Copa Volpi por su papel en la película Madres paralelas.

Los dos hijos de Victoria Abril

El discurso antivacunas de Victoria Abril, sus papeles en el cine e incluso su opinión sobre Pedro Almodóvar son muy conocidas para el gran público, sin embargo pocos saben que Victoria Abril tiene dos hijos: Martín y Félix, fruto de su relación con el cineasta francés Gérard de Battista.

"Ellos me hicieron sentir orgullosa de mí mismo. Solía soñar todo el tiempo con ser otra persona. Desde el día que tuve a Martin y Félix, me olvidé de mí misma. Tener hijos te hace sentir mejor. Desaparecieron las inseguridades, todas esas cosillas que te cabrean en el día a día y que, al final, no son importantes. Te deshaces de lo superfluo cuando cuidas de alguien de por vida", contó la actriz en una entrevista con la revista Gala en 2007.

Sus hijos nacieron en 1990 y 1992. Martín, el mayor, tiene 31 años y tiene una empresa, Bodements, vinculada con la moda sostenible. Vive entre París y Mumbai. Su pareja es la consultora de moda, directora creativa y cofundadora de Bodements, Divya Sain.

Félix, el pequeño, de 29 años, estudió en la escuela de programación Le Wagon Paris y es un apasionado de los viajes, la fotografía y los gatos.

Su exmarido, el futbolista Gustavo Laube

La relación de Victoria Abril y Gérard De Battista llegó después de que la actriz se separase de su primer marido, el futbolista francés Gustavo Laube, con quien estuvo casada entre 1977 y 1982.

La boda secreta de Victoria Abril y Gustavo Laube // Diez Minutos

La actriz tenía 18 años cuando se dio el primer "sí, quiero" (a espaldas de su madre) con el antiguo futbolista de la selección nacional de Chile que acabó convirtiéndose en su representante y del que se separó cansada de mantenerlo porque no daba palo al agua.

Años más tarde lo estuvo con otro francés, el productor Pierre Edelman, del que nunca se supo cuándo se divorció.

El drama familiar de Victoria Abril y sus enfrentamientos con su madre

La vida sentimental de Victoria Abril ha acaparado titulares, aunque probablemente no tantos como el drama familiar que se desveló hace solo cinco años.

Victoria Abril nunca conoció a su padre. Su madre le mintió siempre diciéndole que había muerto. Se enteró de la verdad por su abuela materna, que le dijo: "Tu padre vive. No quiso saber nada de tu madre ni de ti. Y se fugó...".

Aquella frase dio pie a una búsqueda incansable de Victoria Abril, que la llevó al Ministerio de Trabajo. Allí su padre trabajaba como ingeniero, el problema fue que cuando logró colarse en el edificio sorteando los pasillos y la seguridad le dijeron que había muerto hacía unos días. La actriz nunca se lo perdonó a su madres.

"Eso fundamenta su carácter y es el origen de una relación extraña con la madre; una relación que nunca fue todo lo buena que cabía esperar; algo tormentosa",contó una amiga suya en 2016.

La historia del apellido de Victoria

Victoria Abril es en realidad Victoria Mérida Rojas. Adoptó ese nombre artístico tras una conversación con su madre. Vicente Aranda, pese a lo que se dijo, no tiene nada que ver.

"Los de la productora me preguntaron cómo me quería llamar, si me quería cambiar de nombre. Y yo: 'Un momentito, por favor… mamá, me preguntan si me quiero cambiar de nombre'. Y ella me dijo: 'Sí, cámbiate por si acaso'. Entonces me quedé pensando '¿Qué digo, qué digo?'. Pregunté a mi madre cuál era el santo del día, me contestó rápido sin entenderme que «23 de abril' y les dije: '¡Victoria Abril!'. Así se quedó", contó en una entrevista en Jot Down.