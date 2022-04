Victoria Beckham muestra con todo lujo de detalles su vestido en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Ya hay foto oficial. Victoria Beckham ha compartido al fin en redes las primeras fotos oficiales de su vestido en la boda de su hijo Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, un diseño lencero color plata satinado de su firma.

En las fotos se ve a la Spice Girl entrando junto a su marido, el exfutbolitsa David Beckham, en el salón nupcial. El vestido de tirantes y con bordados que bajan desde el pecho hasta el inicio de la cadera enmarcaban su figura y la llegada de los padres del novio al altar parecía una desfile de moda más que una boda.

El vestido, un diseño de Alta Costura, está diseñado por la misma Victoria y, según la edición británica de la revista de moda Vogue (que se ha encargado de inmortalizar el evento), su tela "estaba inspirada en el reflejo de la luz de la luna en el océano de noche”.

Un traje hecho a medida con la ayuda de Lara Barrio, directora de diseño de la Spice. La pieza está inspirada en la firma Studio 54, pero manteniéndose fiel al estilo de la firma. Vogue ha definido el traje como una mezcla de la seducción y sofisticación de los años 40 de Hollywood y el descaro del los clubes de los año 70.

El traje brillaba por sí solo, por eso a Victoria Beckham no le ha hecho falta mucho más para completar el look. La madre del novio apostó para el gran día de Brooklyn y Nicola por un moño despeinado para darle un toque desenfadado al look, unas sandalias de tacón plateadas a juego con el vestido y unos accesorios muy sutiles y sofisticados, brazalete, collar de diamante y diminutos pendientes que no eclipsaron al vestido, el verdadero protagonista de su outfir.