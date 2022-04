David Beckham y su hija Harper Seven en junio de 2019 // Getty Images

Brooklyn Beckham quiso que su hermana Harper Seven tuviese un papel protagonista en su boda. Así, la hija pequeña de David y Victoria, de 10 años, fue una de las damas de honor en su enlace con Nicola Peltz . Asumió el papel con máxima seriedad y, una vez pasado el "sí, quiero", se desató bailando en el jardín.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se dieron el "sí, quiero" este sábado 9 de abril en Miami. Una boda de tres millones de dólares de la que poco a poco van saliendo las primeras fotos oficiales.

Los recién casados, así como los padres del novio, David y Victoria Beckham, se han encargado de compartir en redes algunas instantáneas del enlace.

Hemos visto ya el vestido de la novia, el traje del novio, al padre de éste, a sus hermanos, pero ¿y la hermana? ¿Qué hay de la joven Harper Seven?

Con la pequeña del clan Beckham pasa lo mismo que con Victoria: no aparece en las fotos oficiales, aunque sí en las que hechas por los paparazzi que siguieron, teleobjetivo en mano, lo ocurrido en la elegante finca familiar de la novia en Palm Beach, Florida y que convirtieron a la pequeña en la otra protagonista de la boda.

Harper Seven, de 10 años, fue una de las damas de honor y se quedó con los asistentes con la emoción con la que asumió el papel.

La pequeña, con vestido blanco de mangas abullonadas y faja azul marino y corona de flores en la cabeza, recibió a los novios con una enorme pero contenida sonrisa. Se relajó tras el "sí, quiero" y ahí se desató.

Harper Seven se despojó de la corona de flores para bailar animadamente en el jardín. Las imágenes de Harper Seven brincando sobre el césped dan la pista. No fue una simple boda, fue todo un fiestón.