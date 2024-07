La vida privada de Nacho Cano: su edad, su pasado con las drogas, su romance con Penélope Cruz y su última pareja

Nacho Cano fue detenido este martes por presunta contratación ilegal de inmigrantes y "de favorecimiento de la inmigración ilegal y delitos contra los derechos de los trabajadores", según las fuentes policiales.

El productor musical habría contratado a 17 becarios mexicanos para trabajar en su musical Malinche, aunque a estos se les denegó el permiso de estudios y se les apremió a abandonar España a la mayor brevedad. Al no hacerlo, Cano fue llamado a declarar y este se negó a hacerlo.

El exintegrante de Mecano de 61 años siempre ha tenido mucha presencia en nuestro país. No solo por su trío con Ana Torroja y su hermano José María, sino por sus propios proyectos, como este musical que en un primer momento iba a protagonizar Chanel.

Su relación con Penélope Cruz

Saltó a la fama en los 80 y fue ahí cuando conoció a Penélope Cruz, con la que terminaría teniendo una conocida relación sentimental. Sus vidas se cruzaron cuando la actriz consiguió protagonizar el videoclip de La Fuerza del Destino. Solo tenía 14 años y más tarde, ya consagrada como actriz, reconocería en una entrevista con El Mundo que mintió para que la fichasen, dijo que tenía 16: "Buscaban una chica mayor que yo".

Penélope Cruz y Nacho Cano | Gtres

Así, lo que comenzó como un encuentro profesional se tornó en un apasionado noviazgo poco después. Incluso se fueron a vivir juntos, cuando la ganadora de un Oscar buscaba salidas profesionales fuera del nido familiar. "Yo a Nacho Cano le sigo teniendo en un pedestal, y así será siempre. Es alguien que me ha dado mucho", decía en aquella entrevista.

"La primera vez que vives algo así, que te vas de casa porque te vas a vivir con esa persona, es algo que te marca para siempre. En mi caso, solo tengo buenos recuerdos", aseguraba sobre esta relación que duró tres años.

Su pasado con las drogas

Su pasado estuvo muy vinculado con el mundo de las drogas, especialmente porque la fama le llegó sin esperarlo casi con Mecano. "Durante los cinco primeros años no hubo ningún tipo de gestión de la fama. Hubo más bien ingestión e indigestión", dijo en una charla con Bertín Osborne.

Fue ahí cuando las sustancias estupefacientes aparecieron en su vida: "Tuve un colapso importante de salud. Lo tuve jovencito, a los 23 años. Fueron unos años en los que no había medida, no teníamos tampoco información. De hecho, de mi grupo murieron prácticamente todos. Nos lo pasamos muy bien, pero nos pegábamos unos festivales que no tenían fin".

Durante un viaje a Londres, sufrió un fuerte colapso y ahí se dio cuenta que necesitaba dejar ese mundo detrás: "Desde ahí, nada de drogas ni estupefacientes. Probé todo. La suerte que tuve es que mis años intensos fueron pocos. La salud es fundamental. Incluso para divertirse hay que estar sano".

La tensa relación con su hermano José María Cano

Nacho Cano es el menor de los cuatro hijos que nacieron de sus padres. Sus tres hermanos mayores, Modesto, José María y María José, han sido bastante discretos con su vida a excepción de José María, con quien compartió el trío Mecano. A medida que la fama crecía, también aumentaban las tensiones entre ellos.

La propia mánager del grupo llegó a confesar que la situación se puso insostenible: "Las pugnas de José y Nacho fueron a lo bestia, pero es que además eran creadores y eso les hacía moverse a un nivel de competencia mayor. Nunca hubo pudor entre ellos, por lo que las peleas fueron brutales".

Mecano | Gtres

Todo estalló en 1998 cuando José María anunció que dejaba Mecano, lo que provocaría que la banda se separara y los hermanos dejaran de hablarse. Con los años, se descubrió que había sido porque su hijo Daniel, sobrino de Nacho, había sido diagnosticado de Asperger y no quería separarse de él durante las largas giras.

La última pareja conocida de Nacho Cano

Nacho Cano reside en Madrid desde 2022, sin embargo, antes vivía en Miami desde 2014 junto a su última pareja conocida, la periodista Cristina Arámbarri.

Ambos fundaron un centro de yoga y él trabajaba allí como instructor. No se conoce la fecha de la separación.